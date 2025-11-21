2025 Miss Universe Yarışmasının Birincisi Açıklandı: Dereceye Giremeyen Temsilcimiz Ceren Arslan Sitem Etti!
2025 Miss Universe Kainat Güzeli Yarışması’nın kazananı belli oldu! Tayland’da gerçekleşen final gecesinde tacı Meksika güzeli Fatima Bosch aldı. Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise dereye giremedi. İlk 30'da bile yer almamasına sitem eden Arslan, 'Jürimiz demekki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok.' dedi.
İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yılki yarışmanın ilk beş sıralaması ise şöyle oluştu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonuçların açıklanmasının hemen ardından Ceren Arslan sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak takipçilerine bir açıklama yaptı.
Sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın