2025 Miss Universe Yarışmasının Birincisi Açıklandı: Dereceye Giremeyen Temsilcimiz Ceren Arslan Sitem Etti!

2025 Miss Universe Yarışmasının Birincisi Açıklandı: Dereceye Giremeyen Temsilcimiz Ceren Arslan Sitem Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
21.11.2025 - 08:59

2025 Miss Universe Kainat Güzeli Yarışması’nın kazananı belli oldu! Tayland’da gerçekleşen final gecesinde tacı Meksika güzeli Fatima Bosch aldı. Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise dereye giremedi. İlk 30'da bile yer almamasına sitem eden Arslan, 'Jürimiz demekki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok.' dedi.

İşte detaylar!

Bu yılki yarışmanın ilk beş sıralaması ise şöyle oluştu:

Bu yılki yarışmanın ilk beş sıralaması ise şöyle oluştu:

1) Meksika – Fatima Bosch

2) Tayland – Praveenar Singh

3) Venezuela – Stephany Abasali

4) Filipinler – Ahtisa Manalo

5) Fildişi Sahili – Olivia Yace

Yarışmaya Türkiye’yi temsilen katılan Ceren Arslan ise bu yılki Miss Universe’te derece elde edemedi.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından Ceren Arslan sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak takipçilerine bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi:

Sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi:
