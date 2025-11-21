2025 Miss Universe Yarışmasının Birincisi Açıklandı: Dereceye Giremeyen Temsilcimiz Ceren Arslan Sitem Etti!

2025 Miss Universe Kainat Güzeli Yarışması’nın kazananı belli oldu! Tayland’da gerçekleşen final gecesinde tacı Meksika güzeli Fatima Bosch aldı. Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise dereye giremedi. İlk 30'da bile yer almamasına sitem eden Arslan, 'Jürimiz demekki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok.' dedi.

