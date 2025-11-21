onedio
Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın Uzak Şehir Parodisi İzleyicileri Kahkahaya Boğdu

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın Uzak Şehir Parodisi İzleyicileri Kahkahaya Boğdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2025 - 11:26

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Seyircideki etkisini korumayı başaran dizi şimdiyse Çok Güzel Hareketler Bunlar’a konu oldu. Uzak Şehir’in parodisini hazırlayan oyuncular kahkahaları topladı. Gelin birlikte görelim!

Uzak Şehir dizisinin parodisinde en çok Sadakat dikkat çekti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, her karakteri mizahlarıyla harmanlayarak başarıyla aktarmıştı. İzlerken bizlere de kahkahalarla eşlik etmek kaldı. Aşiret ve töre temalı dizilerde hikayeyi izlerken kendimizi kaptırsak da ÇGHB ekibi, işin komik yanlarını da hatırlatmıştı.

İşte o anlardan bir kesit 👇

Bir kesit daha 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
