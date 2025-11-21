onedio
Yeni Diziler Zirve İçin Yarışıyor: 20 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Diziler Zirve İçin Yarışıyor: 20 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2025 - 12:57

20 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları nihayet açıklandı. Diziler cephesinde Veliaht ve Halef’in yeni bölümleri varken; Müge Anlı ve Esra Erol programları da reyting sonuçlarında öne çıktı. Peki ya 20 Kasım Perşembe gününün reyting birincisi kim oldu? Gelin detaylara geçelim…

Halef: Köklerin Çağrısı Total, AB ve ABC1 olmak üzere tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.

Halef: Köklerin Çağrısı Total, AB ve ABC1 olmak üzere tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.

Aşiret ve töre temalı diziler epey ilgiyle izleniyor. Uzak Şehir’in ardından aynı temada dikkat çeken Halef de başladığı günden bu yana iyi bir izleyici kitlesi yakaladı.

Halef'in zirveye oturmasıyla birlikte rakibi Veliaht'ın sıralaması da merak konusu oldu.

Halef’in zirveye oturmasıyla birlikte rakibi Veliaht’ın sıralaması da merak konusu oldu.

Veliaht Total listesinde dördüncü, AB’de ikinci, ABC1’de ise üçüncü oldu. Aslında Veliaht’ın da konusu ve başarılı oyuncuları diziseverler tarafından ilgiyle karşılanıyor ancak sıralamalarda bu hafta zirve Halef’indi.

Dizilerin yanı sıra gündüz kuşağı programları göze çarptı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total ve ABC1’de ikinci sıraya yerleşti. Esra Erol da Total sıralamasında üçüncüydü.

İşte 20 Kasım Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 20 Kasım Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 20 Kasım Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 20 Kasım Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 20 Kasım Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

İşte 20 Kasım Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

