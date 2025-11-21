Yeni Diziler Zirve İçin Yarışıyor: 20 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Veliaht Total listesinde dördüncü, AB’de ikinci, ABC1’de ise üçüncü oldu. Aslında Veliaht’ın da konusu ve başarılı oyuncuları diziseverler tarafından ilgiyle karşılanıyor ancak sıralamalarda bu hafta zirve Halef’indi.

Dizilerin yanı sıra gündüz kuşağı programları göze çarptı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total ve ABC1’de ikinci sıraya yerleşti. Esra Erol da Total sıralamasında üçüncüydü.