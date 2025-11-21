Milli Boksör Geliyor: Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler - All Star’ın Bir Diğer Bomba İsmini Açıkladı!

Survivor 2026 Ünlüler - All Star için hazırlıklar devam ediyor. Survivor izleyicileri yeni sezonda canla başla yarışacak yarışmacıları öğrenmek için duyuruları anbean takip ediyor. Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan bir yeni haber daha geldi. Ilıcalı, milli boksörün Survivor 2026’da olacağını izleyicilerle paylaştı!