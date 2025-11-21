onedio
Milli Boksör Geliyor: Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler - All Star’ın Bir Diğer Bomba İsmini Açıkladı!

Milli Boksör Geliyor: Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler - All Star’ın Bir Diğer Bomba İsmini Açıkladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2025 - 12:40

Survivor 2026 Ünlüler - All Star için hazırlıklar devam ediyor. Survivor izleyicileri yeni sezonda canla başla yarışacak yarışmacıları öğrenmek için duyuruları anbean takip ediyor. Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan bir yeni haber daha geldi. Ilıcalı, milli boksörün Survivor 2026’da olacağını izleyicilerle paylaştı!

Acun Ilıcalı, Survivor gelişmelerini sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

Acun Ilıcalı, Survivor gelişmelerini sosyal medya hesaplarından duyuruyor.
Survivor 2026 Ünlüler - All Star yarışmasında milli boksör Seren Ay Çetin’in de yer alacağını geçtiğimiz dakikalarda açıkladı 👇

“Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum..”

Milli boksör Seren Ay Çetin, Survivor 2026’nın güçlü isimlerinden biri oldu!

Milli boksör Seren Ay Çetin, Survivor 2026’nın güçlü isimlerinden biri oldu!

Şimdiye kadar açıklanan diğer isimlerse; Bayhan, Selen Görgüzel, Dilan Çıtak, Deniz Çatalbaş, Murat Arkın, Meryem Boz, Serhan Onat, Mert Nobre ve Keremcem şeklinde.

