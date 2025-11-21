Milli Boksör Geliyor: Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler - All Star’ın Bir Diğer Bomba İsmini Açıkladı!
Survivor 2026 Ünlüler - All Star için hazırlıklar devam ediyor. Survivor izleyicileri yeni sezonda canla başla yarışacak yarışmacıları öğrenmek için duyuruları anbean takip ediyor. Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan bir yeni haber daha geldi. Ilıcalı, milli boksörün Survivor 2026’da olacağını izleyicilerle paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı, Survivor gelişmelerini sosyal medya hesaplarından duyuruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli boksör Seren Ay Çetin, Survivor 2026’nın güçlü isimlerinden biri oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın