X Aleminin Gözünden Kaçmadı: Show TV’nin Yeni Dizisi Rüya Gibi’nin Fragmanı Aile Arasında Filmine Benzetildi
Show TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Rüya Gibi dizisinin fragmanı yayınlanınca izleyicilerin dikkatini çeken bir durum oldu. Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrolündeki Rüya Gibi dizisi, bir dönemlerin efsanesi olan Aile Arasında filmine benzetildi. Hal böyle olunca yorumlar da coştu. Gelin detaylara geçelim!
Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın başrolde yer aldığı Aile Arasında filmi hala izleyicideki etkisini sürdürüyor.
