Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti’nden Rol Arkadaşları Sıla Türkoğlu ve Feyza Civelek’le İlgili Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
22.11.2025 - 22:29

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Dizinin setinde yaşanan kaotik olaylar magazine konu olmaya devam ediyor. Doğukan Güngör de Sıla Türkoğlu ve Feyza Civelek’le sürtüşme yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Gelin detaylara geçelim!

Kızılcık Şerbeti bu sezon hiç olmadığı kadar kaosa ev sahipliği yaptı.

Diziden ayrılan oyuncuların seçili kişilere vedaları, Instagram’dan takibi hemen bırakmaları, küslükler, kırgınlıklar derken sosyal medyada birçok iddia dolandı. Dizinin Fatih’i olan Doğukan Güngör de Sıla Türkoğlu’nun onu takipten çıkmasının ardından göndermeli bir tweet paylaşmasıyla gündem olmuştu.

Magazin muhabirleri de yaşananlar hakkında sorular yöneltince Güngör ilk kez açıklama yaptı. 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
