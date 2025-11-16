Her Biri İçin Farklı Bir Yöntem: Hayvanların MR Cihazına Girdikleri Anlar

MR cihazı pek çok insan için neredeyse bir fobi gibi. Uzun süre kapalı kalmanın gerekmesi ve cihazların çıkardıkları sesler, insanlar ürkütebiliyor. Bu cihazlar, tıbbi görüntüleme teknolojisinin en etkili ve güvenilir araçlarından biri ve pek çok hastalığın teşhisi için gerekiyor. Bu yüzden bu korkuyu yenmek neredeyse hayati önem taşıyor. Peki hayvanlar için durum nasıl? İnsanlar için bile içinde kalması bu kadar zorken hayvanlar MR cihazına nasıl giriyor?
Hayvanların MR cihazına girdikleri anlar bir araya getirildi. Kaplandan kediye kadar pek çok hayvan için MR anında fakrlı bir yöntem kullanıldığı görüldü mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki MR hayvanlar için zararlı mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın