onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Her Biri İçin Farklı Bir Yöntem: Hayvanların MR Cihazına Girdikleri Anlar

Her Biri İçin Farklı Bir Yöntem: Hayvanların MR Cihazına Girdikleri Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 09:59

İçerik Devam Ediyor

MR cihazı pek çok insan için neredeyse bir fobi gibi. Uzun süre kapalı kalmanın gerekmesi ve cihazların çıkardıkları sesler, insanlar ürkütebiliyor. Bu cihazlar, tıbbi görüntüleme teknolojisinin en etkili ve güvenilir araçlarından biri ve pek çok hastalığın teşhisi için gerekiyor. Bu yüzden bu korkuyu yenmek neredeyse hayati önem taşıyor. Peki hayvanlar için durum nasıl? İnsanlar için bile içinde kalması bu kadar zorken hayvanlar MR cihazına nasıl giriyor?

Hayvanların MR cihazına girdikleri anlar bir araya getirildi. Kaplandan kediye kadar pek çok hayvan için MR anında fakrlı bir yöntem kullanıldığı görüldü mü?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki MR hayvanlar için zararlı mı?

Peki MR hayvanlar için zararlı mı?

MR yani Manyetik Rezonans görüntüleme ile ilgili genel olarak bir kafa karışıklığı olsa da bu yöntemin canlı organizma üzerinde kanıtlanmış bir zararı yok. MR'ın radyasyon  içerdiği düşünülse de Mr radyasyon içermez. Fakat elbette hayvanların bu süreçte sakinleştirilmesi önemli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın