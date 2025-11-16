Her Biri İçin Farklı Bir Yöntem: Hayvanların MR Cihazına Girdikleri Anlar

MR cihazı pek çok insan için neredeyse bir fobi gibi. Uzun süre kapalı kalmanın gerekmesi ve cihazların çıkardıkları sesler, insanlar ürkütebiliyor. Bu cihazlar, tıbbi görüntüleme teknolojisinin en etkili ve güvenilir araçlarından biri ve pek çok hastalığın teşhisi için gerekiyor. Bu yüzden bu korkuyu yenmek neredeyse hayati önem taşıyor. Peki hayvanlar için durum nasıl? İnsanlar için bile içinde kalması bu kadar zorken hayvanlar MR cihazına nasıl giriyor?

Hayvanların MR cihazına girdikleri anlar bir araya getirildi. Kaplandan kediye kadar pek çok hayvan için MR anında fakrlı bir yöntem kullanıldığı görüldü mü?