onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Parçalayarak Paylaştılar: LVBEL C5'in Hayranlarına Attığı Deri Ceket Arbedeye Sebep Oldu

Parçalayarak Paylaştılar: LVBEL C5'in Hayranlarına Attığı Deri Ceket Arbedeye Sebep Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2025 - 12:17

LVBEL C5 son dönemin en çok dinlenen rap müzik sanatçılarından biri. Her şarkısıyla mutlaka olay yaratan genç şarkıcının konserleri ayrı bir olay. Geçtiğimiz gün verdiği konserde hem konser öncesi oluşan kuyruk ve konserde giydiği kıyafetle yine gündem olmayı başardı. 

LVBEL C5'in konserinde hayranlarına fırlattığı deri ceket arbedeye sebep oldu. Ceketi paylaşamayan gençler, parçalarına ayırarak bölüşmeye çalıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“TAK TAK TAK”, “nE !?” ve “HAVHAVHAV” şarkıları listeleri altüst etti.

“TAK TAK TAK”, “nE !?” ve “HAVHAVHAV” şarkıları listeleri altüst etti.

LVBEL C5 müzik dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri. Sanatçılar da bu tartışmaya sık sık dahil oluyor. Bazı sanatçılar, kendisinin şarkılarının herhangi bir müzik değeri olmadığını savunurken kimileri ise önenli olanın dinleyicinin tercihi olduğunu savunuyor. Bu tartışma sürerken LVBEL C5 de yeni şarkıları ve ünlü isimlerle yaptığı düetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın