Parçalayarak Paylaştılar: LVBEL C5'in Hayranlarına Attığı Deri Ceket Arbedeye Sebep Oldu

LVBEL C5 müzik dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri. Sanatçılar da bu tartışmaya sık sık dahil oluyor. Bazı sanatçılar, kendisinin şarkılarının herhangi bir müzik değeri olmadığını savunurken kimileri ise önenli olanın dinleyicinin tercihi olduğunu savunuyor. Bu tartışma sürerken LVBEL C5 de yeni şarkıları ve ünlü isimlerle yaptığı düetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.