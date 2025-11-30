Parçalayarak Paylaştılar: LVBEL C5'in Hayranlarına Attığı Deri Ceket Arbedeye Sebep Oldu
LVBEL C5 son dönemin en çok dinlenen rap müzik sanatçılarından biri. Her şarkısıyla mutlaka olay yaratan genç şarkıcının konserleri ayrı bir olay. Geçtiğimiz gün verdiği konserde hem konser öncesi oluşan kuyruk ve konserde giydiği kıyafetle yine gündem olmayı başardı.
LVBEL C5'in konserinde hayranlarına fırlattığı deri ceket arbedeye sebep oldu. Ceketi paylaşamayan gençler, parçalarına ayırarak bölüşmeye çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“TAK TAK TAK”, “nE !?” ve “HAVHAVHAV” şarkıları listeleri altüst etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın