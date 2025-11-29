Sahnede Yere Yığıldı: Gaziantep'te Bir Dansçının Zeybek Gösterisi Sırasında Çapraz Bağları Koptu

Spor veya dans gibi hareketli aktiviteleri ısınmadan gerçekleştirmek, büyük bir risk. Isınma, yapmak vücudun ani etkinliklere hazırlanmasını sağladığından ve olası yaralanmaları önler. Bu yüzden, her türlü fiziksel aktiviteye başlamadan önce uygun bir ısınma rutini uygulamak gerekiyor.
Gaziantep'te bir dansçı, zeybek gösterisi sırasında kaza yaşadı. Çapraz bağları kopan dansçı bir anda yere yığıldı. Ekip arkadaşları destek için yanına gelirken, sahneye acilen sağlık ekibi çağırıldı.
Çapraz bağ ne kadar sürede iyileşir?
