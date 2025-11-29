onedio
Sahnede Yere Yığıldı: Gaziantep'te Bir Dansçının Zeybek Gösterisi Sırasında Çapraz Bağları Koptu

Sahnede Yere Yığıldı: Gaziantep'te Bir Dansçının Zeybek Gösterisi Sırasında Çapraz Bağları Koptu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2025 - 18:01

Spor veya dans gibi hareketli aktiviteleri ısınmadan gerçekleştirmek, büyük bir risk. Isınma, yapmak vücudun ani etkinliklere hazırlanmasını sağladığından ve olası yaralanmaları önler. Bu yüzden, her türlü fiziksel aktiviteye başlamadan önce uygun bir ısınma rutini uygulamak gerekiyor. 

Gaziantep'te bir dansçı, zeybek gösterisi sırasında kaza yaşadı. Çapraz bağları kopan dansçı bir anda yere yığıldı. Ekip arkadaşları destek için yanına gelirken, sahneye acilen sağlık ekibi çağırıldı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Çapraz bağ ne kadar sürede iyileşir?

Çapraz bağ ne kadar sürede iyileşir?

Çapraz bağların iyileşmesi 6 ila 12 ay arası sürebiliyor. Özellikle sporcularda ya da dansçılarda iyileşme sürecine çok dikkat edilmesi, yeniden etkinliklere başlarken dikkatli olunması gerekiyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
