Kayak Yaparken Kaza Geçiren Bir Sporcu Ağızlık Takmadığı İçin Dilinin Geldiği Hali Paylaştı

Kayak Yaparken Kaza Geçiren Bir Sporcu Ağızlık Takmadığı İçin Dilinin Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2025 - 09:25

Kayak, heyecan verici ve eğlenceli bir kış sporu olmasına karşın, aynı zamanda kazalara da oldukça açık bir spor. Dağ yamaçlarından hızla aşağıya inerken yaşanan adrenalin dolu anlar, bazen istenmeyen ve sonuçlarının ağır olduğu kazalara neden olabiliyor. Bu durum, kayak sporunun doğası gereği kaçınılmaz bir gerçek. 

Bir sporcu kayak esnasında bir hareket denerken ciddi bir kaza geçirdi. Düşme sırasında dilini ısıran sporcu, kazadan sonraki durumunu paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRQyie6kTNR/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Bundan sonra ağızlığımı takıyorum!"

Her sporda bazı riskler bulunuyor ve bu riskler doğru eğitim ve önlemlerle minimuma indirilebiliyor. Özellikle ekipmanların önemi büyük. Kaza geçiren sporcu da yaşadığı bu talihsiz durumun sebebinin ağızlık takmaması olduğunu belirtti ve videosunu 'Bundan sonra ağızlığımı takıyorum!' notuyla paylaştı.

