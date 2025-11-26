Ustalar Güneşi Selamladı: Bir Yoga Eğitmeni Sanayide Ustalarla Yoga Yaptı

Son dönemde farklı alanlarda yoga yapan eğitmenlerin videolarına sıklıkla rastlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir kadın, kıraathanede amcalar okey oynarken yoga yaptığı bir video paylaşmıştı. Daha sonra bir başka yoga eğitmeni Ankara'da inşaat ustalarına yoga dersi vermişti. Yine benzer bir video sosyal medyada viral oldu.

'yogasongul' isimli yoga eğitmeni, sanayide ustalarla yoga yaptığı bir video paylaştı. 'Gün ortasını en verimli şekilde kullandık; bugün otosanayideki ustalarımızla birlikte yoga yaptık' notuyla paylaştığı video beğeni topladı.