Ustalar Güneşi Selamladı: Bir Yoga Eğitmeni Sanayide Ustalarla Yoga Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
26.11.2025 - 14:22

Son dönemde farklı alanlarda yoga yapan eğitmenlerin videolarına sıklıkla rastlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir kadın, kıraathanede amcalar okey oynarken yoga yaptığı bir video paylaşmıştı. Daha sonra bir başka yoga eğitmeni Ankara'da inşaat ustalarına yoga dersi vermişti. Yine benzer bir video sosyal medyada viral oldu. 

'yogasongul' isimli yoga eğitmeni, sanayide ustalarla yoga yaptığı bir video paylaştı. 'Gün ortasını en verimli şekilde kullandık; bugün otosanayideki ustalarımızla birlikte yoga yaptık' notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/yogasongul/
Yoga stresi azaltıyor.

Yoganın stresi azalttığı, vücudun gerginliği aldığı biliniyor. Bu yüzden özellikle stresli ve ağır işlerde çalışanların yoga yapması öneriliyor. Fakat yoga bildiğiniz üzere her kesimde yaygın olan bir spor değil. Sanayi ustaları yoga hareketlerine kolayca uyum sağladı. Sosyal medyada ise güldüren yorumlar geldi.

Cübbeli Palpatine Hoca

Bu ülkede 1. Namaz 2. Yoga şovları bitmezzzzzz.