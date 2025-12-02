Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi En Büyük Hayalini Gerçekleştirerek Köyüne Lamborghini ile Döndü

Almanya'dan gelen gurbetçiler sık sık ülkemizde gündem oluyor bildiğiniz üzere. Kimi zaman Almanya'nın ve ülkemizin ekonomisini karşılaştırdıkları röportajlarla kimi zaman yaşadıkları sorunlarla kimi zaman ise ülkemize geliş ya da ülkemizden dönüş yolunda çektikleri videolarla adlarından söz ettiriyorlar.

Almanya'dan ülkemize dönen bir gurbetçi ise çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Köye Lamborghini ile dönen adam, köyün gözdesi oldu.