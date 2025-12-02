onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi En Büyük Hayalini Gerçekleştirerek Köyüne Lamborghini ile Döndü

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi En Büyük Hayalini Gerçekleştirerek Köyüne Lamborghini ile Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.12.2025 - 09:53

İçerik Devam Ediyor

Almanya'dan gelen gurbetçiler sık sık ülkemizde gündem oluyor bildiğiniz üzere. Kimi zaman Almanya'nın ve ülkemizin ekonomisini karşılaştırdıkları röportajlarla kimi zaman yaşadıkları sorunlarla kimi zaman ise ülkemize geliş ya da ülkemizden dönüş yolunda çektikleri videolarla adlarından söz ettiriyorlar. 

Almanya'dan ülkemize dönen bir gurbetçi ise çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Köye Lamborghini ile dönen adam, köyün gözdesi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Memleketin biraz tozunu attıralım dedim."

"Memleketin biraz tozunu attıralım dedim."

Almanya'da galericilik yaptığını belirten gurbetçi, hep böyle bir arabayla köye gelmeyi hayal ettiğini söyledi. Köyde her görenin fotoğraf çekmek istediğini, yoğun bir ilgi gördüğünü belirten adam 'Köylere ve yaylalara gittim.Hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bıraktım.” dedi.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın