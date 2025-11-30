onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ankara'da Bir Grup Genç Terk Edilmiş Bir Otel Binasına Girerek İçerde Bırakılanları Kaydetti

Ankara'da Bir Grup Genç Terk Edilmiş Bir Otel Binasına Girerek İçerde Bırakılanları Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2025 - 16:23

İçerik Devam Ediyor

Dünyanın dört bir yanında terkedilmiş yapılar görmek mümkün. Her birinin de birbirinden farklı bir hikayesi ve bir tarihi bulunuyor. Bazıları ekonomik, sebeplerden bazıları savaşlar sebebiyle, bazıları ise salgın hastalıklar yüzünden terk edilmiş. Fakat ne kadar zaman geçerse geçsin, her biri o dönemim izlerini taşıyor.

Ankara'da bir grup genç, terk edilmiş ve girilmesi tehlikeli olan bir binaya girdi. Terk edilmiş lüks bir otel olan binanın içinde kalanları tek tek kaydettiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bu bine ne?

Peki bu bine ne?

Bina, Ankara Çankaya'da bulunuyor. 1984 yılında inşaatına başlanmış bir lüks otel projesiymiş. Fakat şirket iflas edince tamamlanmadan terk edilmiş. Kullanılmama nedeni ise çökme riski gibi yapısal sorunlarının bulunması ve zaman içinde yaşanan tahribat. İçindeki arabalar da o dönemden kalma.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın