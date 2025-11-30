onedio
Amasya'da Köye Ev Yapma Hayalini Abartan Bir Vatandaş Köyüne Saray Yaptırdı

Amasya'da Köye Ev Yapma Hayalini Abartan Bir Vatandaş Köyüne Saray Yaptırdı

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
30.11.2025 - 12:57

Babaların en büyük hayallerinden biri, köylerine bir ev yapmaktır. Onlar için, köylerine bir ev yapmak adeta bir yaşam hedefi, bir başarı sembolü. Fakat bu konu özellikle çocuklarla büyük çatışma yaşamalarına sebep oluyor. Çocuklar genellikle köy yerine bu kadar para dökmeyi mantıksız bulurken babalarının hevesini de kırmak istemiyor. Ortaya ise bir aile krizi çıkıyor. 

Bir vatandaşın Amasya'da köyüne yaptırdığı ev sosyal medyada viral oldu. Yaptırdığı ev, köye ev yaptırma konusunda sorun yaşayan tüm aileler gibi sosyal medyayı da ikiye böldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Ev değil saray.

Ev değil saray.

Köye bu kadar büyük bir ev yapmayı mantıksız bulan ve bunun israf olduğunu düşünenler kadar, insanların kişisel zevklerinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini, herkesin hayattaki isteklerinin farklı olabileceğini savunanlar da oldu. Elbette kafasında küçük bir maliyet hesabı yapanlar da. Bu devirde böyle bir harcama yapmak mantıklı mı, kararı size bırakıyoruz.

Murat BİLGİN

köye ev yaptırmamış evin etrafına köy yaptırmış

roxanne

Mezara mı götürecek çocuklar mı kazanmış parayı hak iddia edilmesi saçma... Çocukları insana bakmak zorunda olmadığı gibi, kimse de çocuklarına miras bırakam... Devamını Gör

roxanne

Çocukların annesine babasına bakması da büyüklerin çocuklarına miras bırakması da birer jesttir o ayrı. No pressure.

Kedi Topu

😡😡😡