Amasya'da Köye Ev Yapma Hayalini Abartan Bir Vatandaş Köyüne Saray Yaptırdı

Babaların en büyük hayallerinden biri, köylerine bir ev yapmaktır. Onlar için, köylerine bir ev yapmak adeta bir yaşam hedefi, bir başarı sembolü. Fakat bu konu özellikle çocuklarla büyük çatışma yaşamalarına sebep oluyor. Çocuklar genellikle köy yerine bu kadar para dökmeyi mantıksız bulurken babalarının hevesini de kırmak istemiyor. Ortaya ise bir aile krizi çıkıyor.
Bir vatandaşın Amasya'da köyüne yaptırdığı ev sosyal medyada viral oldu. Yaptırdığı ev, köye ev yaptırma konusunda sorun yaşayan tüm aileler gibi sosyal medyayı da ikiye böldü.
köye ev yaptırmamış evin etrafına köy yaptırmış
Mezara mı götürecek çocuklar mı kazanmış parayı hak iddia edilmesi saçma... Çocukları insana bakmak zorunda olmadığı gibi, kimse de çocuklarına miras bırakam... Devamını Gör
Çocukların annesine babasına bakması da büyüklerin çocuklarına miras bırakması da birer jesttir o ayrı. No pressure.
😡😡😡