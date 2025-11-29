Yalıda Yaşayan Bir Genç "Bizim de Dertlerimiz Var" Diyerek Yaşadığı Problemi Paylaştı

Yalıda yaşamak herkesin hayallerini süsler. Ancak bu hayal şimdilik pek çoğumuz için sadece televizyon ekranlarında, popüler dizilerde izlemekten öteye gidemiyor. Özellikle yeni yıl geliyorken yine pek çok kişinin aklına piyangoyu tutturursa ne yapacağı ile ilgili fikirler gelmiştir. Herkes ilk olarak bir yalı alıp kenara koymuştur. Peki gerçekten yalıda yaşayanlar ne düşünüyor?
Yalıda yaşadığını iddia eden bir genç 'Bizim de sorunlarımız var' diyerek yaşadığı problemi paylaştı. Gencin derdi pek çok kişinin yüreğini parçaladı.
"Evimin önüne bir sürü deniz anası gelmiş. Manzaramı bozuyorlar."
