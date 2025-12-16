onedio
"Ter Kokuyorsun" Yerine Kullanılabilecek Cümleleri Paylaşan Eğitmen Şimdi de "Param Yok" Cümlesine El Attı

"Ter Kokuyorsun" Yerine Kullanılabilecek Cümleleri Paylaşan Eğitmen Şimdi de "Param Yok" Cümlesine El Attı

16.12.2025 - 14:57

Etkili konuşma eğitmeni Dilek Karadağ, geçtiğimiz günlerde birçoğumuzun söylerken çok zorlandığı 'Ter kokuyorsun' cümlesi yerine söylenebilecek daha kibar alternatifleri paylaşmıştı. Fakat uyarı için söylememiz gereken bu cümleler kulağa daha çok bir iltifat gibi gelmişti.

Bildiğiniz üzere 'Param yok' demek de pek çok açıdan oldukça zor olabiliyor. Dilek Karadağ şimdi de bu cümle yerine kullanılabilecek alternatif cümleleri paylaştı. Yine bir çoğu kulağa şiir gibi geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSSImXDjWkl/
Buradan izleyebilirsiniz;

Param yok demek yerine kullanabileceğiniz cümleler;

Hazine-i nakdiyyem inzivaya çekildi

  • Zarif Türkçe

Cüzdanımı estetik bir aksesuar olarak taşıyorum

  • Edebi Türkçe

Cebimde dolaşan tek ses rüzgarın fısıltısı

  • Nüktedan Türkçe

İdare sanatında yüksek lisans yapıyorum

Ronayi

Abla sen de kimseye beynim yok deme, yoksa hiç şık durmaz. Onun yerine beynimi estetik bir organ olarak taşıyorum de. Başka görevi yok de. 🤫