"Ter Kokuyorsun" Yerine Kullanılabilecek Cümleleri Paylaşan Eğitmen Şimdi de "Param Yok" Cümlesine El Attı

Etkili konuşma eğitmeni Dilek Karadağ, geçtiğimiz günlerde birçoğumuzun söylerken çok zorlandığı 'Ter kokuyorsun' cümlesi yerine söylenebilecek daha kibar alternatifleri paylaşmıştı. Fakat uyarı için söylememiz gereken bu cümleler kulağa daha çok bir iltifat gibi gelmişti.

Bildiğiniz üzere 'Param yok' demek de pek çok açıdan oldukça zor olabiliyor. Dilek Karadağ şimdi de bu cümle yerine kullanılabilecek alternatif cümleleri paylaştı. Yine bir çoğu kulağa şiir gibi geldi.