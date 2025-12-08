Etkili Konuşma Eğitimi Veren Dilek Karadağ Birine "Ter Kokuyorsun" Demek Yerine Söylenebilecekleri Paylaştı

Bir mekanda yoğun ter kokusu olması, çoğu zaman oldukça rahatsız edici bir durum olabiliyor. Fakat bu durumu, karşımızdaki kişiye söylemek konusunda çoğu zaman tereddüt yaşıyoruz. Doğru bir şekilde dile getirilmediğinde bu durum karşımızdakini incitebilir. Bu nedenle, bu tür durumlarla karşılaştığımızda nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor.

Etkili konuşma ve iletişim dersleri veren Dilek Karadağ, birine “Ter kokuyorsun” demek yerine söylenebilecek alternatif cümleleri sıraladı. Fakat cümleler, pek çok kişiye 'Ter kokuyorsun' demekten daha zor geldi.