onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Moleküler Biyolog İrem Tellioğlu Akçay Anlattı: Neden İki Burun Deliğimiz Var?

Moleküler Biyolog İrem Tellioğlu Akçay Anlattı: Neden İki Burun Deliğimiz Var?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.12.2025 - 11:12 Son Güncelleme: 16.12.2025 - 11:16

İçerik Devam Ediyor

Vücudumuzda pek çok organ iki tane bildiğiniz üzere. Gözlerimiz, kulaklarımız, böbreklerimiz ve akciğerlerimiz gibi hayati öneme sahip bu organların her biri, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak için birlikte çalışıyor. Her biri, kendi özgün işlevlerini yerine getirirken aynı zamanda diğer organlarla da uyum içinde çalışır. Bu eşsiz işbirliği sayesinde, vücudumuz karmaşık ve bir o kadar da mükemmel bir şekilde işler.

Peki neden burun deliklerimiz de iki tane? İrem Tellioğlu Akçay detaylarıyla anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSJ6TBIDccN/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Neden iki burun deliğimiz var?

Neden iki burun deliğimiz var?

'Burun deliklerimiz gün boyu vardiya usulüyle çalışıyorlar. Buna nazal döngü deniyor. Günün belli bir döneminde bir burun deliği daha fazla hava alır, diğeri dinlenmeye çekilir. Birkaç saat sonra roller değişir. Yani burun delikleriniz nefesi paylaşarak alıyorlar. Biri çalışırken diğeri kendini yeniliyor.

Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü nefes almak sadece havayı içeri çekmek değil, bunu ağzımızla da yapabilirdik. Burun havayı filtreliyor, nemlendiriyor, ısıtıyor ve akciğerlere ideal koşullarda yolluyor. İki burun deliği de bu işi tek bir delikten daha iyi başarıyor.

Ama iş burada da bitmiyor. Her burun deliği dünyayı farklı kokluyor. Mesela daha kapalı olan burun deliği, kokuları yavaşça çektiği için yavaş çözünen kokuları daha iyi algılamamızı sağlar. Daha açık olan burun deliği ise hızlı akan havayla hızlı çözünen kokuları çok daha iyi algılar. Yani kokuları tek bir koku dalgasıyla değil, aslında iki farklı perspektiften alıyor ve beyin bu bilgileri birleştiriyor. Bu da daha zengin ve daha detaylı bir koku algısı demek.

Üstelik iki burun deliği bize koku yönünü bulma avantajını da sağlıyor. Yani aralarındaki mesafe çok küçük olsa bile sinir sistemimiz bunu analiz edebiliyor. Ve size bir bonus bilgi daha: Soğuk algınlığında çoğunlukla bir burun deliğimiz tıkanır. Çünkü tıkanan deliğin içi ısınır ve virüsleri yok eder. Yani bu bir savunma mekanizması. İkincisi de açık kalmak zorunda çünkü nefes almanız da gerekiyor.'

Kısacası iki burun deliği kesinlikle gereksiz bir şey değil, sürekli nöbet değişimi yapan bir ekip gibi çalışıyorlarmış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

İki burun deliğinin gereksiz olduğu iddiasına karşılık mı böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş?