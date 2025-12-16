Moleküler Biyolog İrem Tellioğlu Akçay Anlattı: Neden İki Burun Deliğimiz Var?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSJ6TBIDccN/
Vücudumuzda pek çok organ iki tane bildiğiniz üzere. Gözlerimiz, kulaklarımız, böbreklerimiz ve akciğerlerimiz gibi hayati öneme sahip bu organların her biri, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak için birlikte çalışıyor. Her biri, kendi özgün işlevlerini yerine getirirken aynı zamanda diğer organlarla da uyum içinde çalışır. Bu eşsiz işbirliği sayesinde, vücudumuz karmaşık ve bir o kadar da mükemmel bir şekilde işler.
Peki neden burun deliklerimiz de iki tane? İrem Tellioğlu Akçay detaylarıyla anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden iki burun deliğimiz var?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İki burun deliğinin gereksiz olduğu iddiasına karşılık mı böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş?