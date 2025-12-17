onedio
Ne Diyet Ne Egzersiz: Uzun Yaşamın Sırrı Olan Kritik Faktör Tespit Edildi!

Ne Diyet Ne Egzersiz: Uzun Yaşamın Sırrı Olan Kritik Faktör Tespit Edildi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 20:48

Sizce uzun yaşamın sırrı nedir? Sağlıklı bir beslenme programı, hareketli bir hayat gibi cevaplar vermeniz oldukça muhtemel. Çoğu kişinin atladığı önemli bir kriterin ise yaşam süresi üzerinde oldukça etkili olduğu ortaya çıktı.

Yapılan yeni bir araştırma, uyku süresinin yaşam süresini diyet ve egzersizden daha çok etkilediğini kanıtladı.

Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız size kötü bir haberimiz var.

Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız size kötü bir haberimiz var.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, geç saatlere kadar uyanık kalmak sadece yetersiz uykuya değil, daha kısa yaşam süresine de sebep oluyor. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden (OHSU) araştırmacılar, 2019'dan 2025'e kadar olan verileri inceledi. Yaşam beklentisi ölçümleri, uyku süresine ilişkin öz bildirim değerlendirmeleriyle karşılaştırıldı. Araştırmada, yedi saatten az uyku, yetersiz uyku eşiği olarak kabul edildi. Araştırmada ayrıca fiziksel hareketsizlik, istihdam durumu ve eğitim düzeyi de dahil olmak üzere yaşam beklentisini etkileyebilecek diğer değişkenler de dikkate alındı.

Sonuç olarak yetersiz uyku ile 'daha düşük yaşam beklentisi' arasındaki ilişkinin diğer faktörlere nazaran daha yüksek olduğu görüldü. Sadece sigara içmenin daha güçlü bir etkisi olduğu fark edildi!

Daha önce yapılan araştırmalar, yetersiz uykunun bir dizi sağlık sorununa neden olduğunu kanıtlamıştı. Yapılan bu son araştırma ise ilk kez yeterli uyku almanın, yaşam süresini uzattığını ortaya koydu.

Peki uzun ve sağlıklı bir ömür için ne kadar uyumak gerekiyor?

Peki uzun ve sağlıklı bir ömür için ne kadar uyumak gerekiyor?

OHSU uyku fizyoloğu Andrew McHill, 'Yetersiz uykunun yaşam beklentisiyle bu kadar güçlü bir şekilde ilişkili olacağını beklemiyordum' diyor ve ekliyor: 'Uykunun önemli olduğunu her zaman düşünmüşüzdür, ancak yaptığımız araştırma bu noktayı vurguluyor: İnsanlar mümkünse yedi ila dokuz saat uyumalı!'

Fakat şunu belirtmekte fayda var: Bu araştırma, tamamen gözleme dayalı bir çalışma olduğu için, daha az uyumanın ömrünüzden 'aylar' veya 'yıllar' kısalttığını kanıtlayamaz. Ancak sonuçlar, her gece aldığınız uyku miktarının uzun vadeli sağlık için önemli bir gösterge olduğuna işaret ediyor. Tek bir gece uykusuz kalmak bile beyin devrelerini ve vücudun bağışıklık sistemini etkileyebiliyor.

Siz siz olun, mümkünse her gece 7 ila 9 saat uyumaya çalışın.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
