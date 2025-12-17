Ne Diyet Ne Egzersiz: Uzun Yaşamın Sırrı Olan Kritik Faktör Tespit Edildi!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, geç saatlere kadar uyanık kalmak sadece yetersiz uykuya değil, daha kısa yaşam süresine de sebep oluyor. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden (OHSU) araştırmacılar, 2019'dan 2025'e kadar olan verileri inceledi. Yaşam beklentisi ölçümleri, uyku süresine ilişkin öz bildirim değerlendirmeleriyle karşılaştırıldı. Araştırmada, yedi saatten az uyku, yetersiz uyku eşiği olarak kabul edildi. Araştırmada ayrıca fiziksel hareketsizlik, istihdam durumu ve eğitim düzeyi de dahil olmak üzere yaşam beklentisini etkileyebilecek diğer değişkenler de dikkate alındı.

Sonuç olarak yetersiz uyku ile 'daha düşük yaşam beklentisi' arasındaki ilişkinin diğer faktörlere nazaran daha yüksek olduğu görüldü. Sadece sigara içmenin daha güçlü bir etkisi olduğu fark edildi!

Daha önce yapılan araştırmalar, yetersiz uykunun bir dizi sağlık sorununa neden olduğunu kanıtlamıştı. Yapılan bu son araştırma ise ilk kez yeterli uyku almanın, yaşam süresini uzattığını ortaya koydu.