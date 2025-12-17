Ne Diyet Ne Egzersiz: Uzun Yaşamın Sırrı Olan Kritik Faktör Tespit Edildi!
Kaynak: https://www.science.com/one-critical-...
Sizce uzun yaşamın sırrı nedir? Sağlıklı bir beslenme programı, hareketli bir hayat gibi cevaplar vermeniz oldukça muhtemel. Çoğu kişinin atladığı önemli bir kriterin ise yaşam süresi üzerinde oldukça etkili olduğu ortaya çıktı.
Yapılan yeni bir araştırma, uyku süresinin yaşam süresini diyet ve egzersizden daha çok etkilediğini kanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız size kötü bir haberimiz var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki uzun ve sağlıklı bir ömür için ne kadar uyumak gerekiyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın