Yaşantına Göre Dişlerinin Ne Kadar Beyaz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Sen bize yaşamını anlat biz de senin dişlerinin ne kadar beyaz olduğunu söyleyelim çünkü yaşantın, yeme içme alışkanlıkların her şeyi anlatır. Hadi hazırsan başlıyoruz!
1. Uyanır uyanmaz ilk içtiğin şey ne?
2. Diş fırçalama rutinin nasıl?
3. Çay/kahve tüketimin nasıl?
4. Peki diş ipi kullanıyor musun?
5. Renkli içecekleri (örneğin kola, meyve suyu, şarap) ne sıklıkla tüketiyorsun?
6. Peki sigara kullanıyor musun?
7. Gün içinde ne kadar su tüketiyorsun?
8. Peki diş fırçanı ne kadar sıklıkta bir değiştiriyorsun?
Işıl ışıl parlak!
Beyazımsı...
Biraz renkli...
Biraz daha özen gerek...
