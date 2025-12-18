onedio
Yaşantına Göre Dişlerinin Ne Kadar Beyaz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Begüm
18.12.2025 - 13:12

Sen bize yaşamını anlat biz de senin dişlerinin ne kadar beyaz olduğunu söyleyelim çünkü yaşantın, yeme içme alışkanlıkların her şeyi anlatır. Hadi hazırsan başlıyoruz!

1. Uyanır uyanmaz ilk içtiğin şey ne?

2. Diş fırçalama rutinin nasıl?

3. Çay/kahve tüketimin nasıl?

4. Peki diş ipi kullanıyor musun?

5. Renkli içecekleri (örneğin kola, meyve suyu, şarap) ne sıklıkla tüketiyorsun?

6. Peki sigara kullanıyor musun?

7. Gün içinde ne kadar su tüketiyorsun?

8. Peki diş fırçanı ne kadar sıklıkta bir değiştiriyorsun?

Işıl ışıl parlak!

Diş fırçalama, diş ipi, düzenli diş hekimi kontrolleri… Hepsi senin yaşam rutininin parçası haline gelmiş! Çay, kahve ve sigara gibi renklendirici alışkanlıkları ya hiç tercih etmiyor ya da ölçüsünü biliyorsun ve gerçekten de dişlerine çok ama çok iyi bakıyorsun. O yüzden senin dişlerin bembeyaz! Sen tam bir diş bakım gurususun!

Beyazımsı...

Dişlerinle iyi bir noktadasın ama zaman zaman sarıya doğru dönüyor. Kahveni seviyor ama ardından su içmeyi veya fırçalamayı da ihmal etmiyorsun. Senin rutinlerin belli ama bazen yoğunluk seni küçük kaçamaklara yönlendirebiliyor. Biraz daha odaklanman ve iyi, düzenli şekilde temizlemen gerekiyor. Her an sarımsı bir renge dönebilir...

Biraz renkli...

Kabul edelim… kahve, çay ya da tatlı senin hayatının keyifli bir parçası. Dişlerini de bu keyif arasında unutuyorsun. Dişlerindeki hafif gölgelenmenin önüne geçmek için bugünlük bir şey olmaz demek yerine düzenli olarak diş bakımı yapmalısın. Gülüşünü eski parlaklığına kavuşturmak için dişlerine biraz odaklanmalısın!

Biraz daha özen gerek...

Dürüst olalım… diş fırçan seni biraz özlemiş gibi... Sen de onu unutmuşsun sanki... Aman sonra fırçalarım cümlelerinden dolayı fiş fırçalama rutinin birkaç günü buluyor. Rengi beyazdan biraz uzaklaşmış. Ama üzülme hiçbir şey için geç değil. Diş hekimine ziyaret, düzenli fırçalama ve biraz destekle bembeyaz dişlere sahip olabilirsin!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
