Diş Teli Üzerine Bilmeniz Gereken Her Şeyi Anlattık!
Sadece estetik görünümü değil, aynı zaman ağız sağlığını korumak için de oldukça önemli olan bir konu ile geldik. Diş telleri! Çoğu insan diş teli dendiği zaman sadece dişlerin düzeltilmesi olarak düşünür. Ama bunun altında birçok şey var. Gelin, birlikte diş tellerinin detaylarına bakalım!
1. İlk olarak diş tellerinin ne işe yaradığına bakalım!
2. Peki, diş teli tedavisi kimler için uygun?
3. Diş tellerinin çeşitlerini es geçmeyelim.
4. Diş teli takılmadan önce ne yapıldığını biliyor musunuz?
5. Diş teli takıldıktan sonraki ilk günlere hazırlıklı olun.
6. Geldik, en önemli şeye! Ne yenmemelidir?
7. Diş teli temizliğine özen göstermelisiniz.
8. Peki, diş teli tedavisi ne kadar sürer?
9. Kısa süreliğine konuşmanız etkilenebilir!
10. Teller koptuğunda telaş yapmanıza gerek yok.
11. Diş fırçası seçimine özen göstermelisiniz.
