Diş Teli Üzerine Bilmeniz Gereken Her Şeyi Anlattık!

Elif Nur Çamurcu
05.01.2026 - 19:16

Sadece estetik görünümü değil, aynı zaman ağız sağlığını korumak için de oldukça önemli olan bir konu ile geldik. Diş telleri! Çoğu insan diş teli dendiği zaman sadece dişlerin düzeltilmesi olarak düşünür. Ama bunun altında birçok şey var. Gelin, birlikte diş tellerinin detaylarına bakalım!

1. İlk olarak diş tellerinin ne işe yaradığına bakalım!

Dişlerin doğru hizalara gelmesini sağlayan ortodontik bir tedavi yönteminden bahsedeceğiz. Teller dişlerimize kontrollü bir şekilde baskı uygular. Böylece dişler yavaşça olması gereken pozisyonlara gelirler. Fakat bu durum sadece görünüşü etkilemez! Çapraşık, yamuk ve aralıklı dişler düzelir, evet. Ama aynı zamanda çiğneme fonksiyonlarını düzeltir, konuşmak daha rahat olur ve ağız sağlığı iyileşir. Sonuç olarak hem estetik hem de sağlıklı bir görünüm elde edilir!

2. Peki, diş teli tedavisi kimler için uygun?

Hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun! Genellikle çocuklarda süt dişinin düşmesi beklenir. Kalıcı dişlere gelindiğinde artık ideal zamandır. Aynı zamanda yetişkinler de takabilir. Burada önemli olan diş eti ve kemik yapısının uygun olmasıdır. Yaşı ne olursa olsun her ortodontist hastalarına özel tedavi planları hazırlar.

3. Diş tellerinin çeşitlerini es geçmeyelim.

Metal, seramik, lingual ve şeffaf plaklar bulunur. Metaller daha dayanıklı olduğu için çocuklarda tercih edilir. Seramikler ise şeffaf olması nedeni ile estetik bir görünümü sağlar. Lingual teller ise dişin arka kısmına yerleştirilir. Haliyle dışarıdan bakan göremez. Son olarak şeffaf plaklar çıkarılabilirdir. Bu da günlük yaşamda konfor sağlar. Tabi, diş yapınıza göre hangisinin daha verimli olacağını doktorunuz belirtecektir!

4. Diş teli takılmadan önce ne yapıldığını biliyor musunuz?

Tedaviden önce detaylı bir muayene yapılır. Bunun için ilk önce panoramik röntgen çekilir. Böylece dişlerinizin konumu ve çene yapısı net bir şekilde görülür. Bu bilgilerle birlikte ortodontist uygun bir tedavi planı hazırlar. Bu tedavi planının içinde diş çekim ya da çene genişletme gibi ön hazırlıklar olabilir. Planlama tedavinin başarılı olabilmesi için çok önemlidir!

5. Diş teli takıldıktan sonraki ilk günlere hazırlıklı olun.

İlk birkaç gün hafif bir baskı hissedebilirsiniz. Bu da beraberinde ağrıyı getirecektir. Ama bu normal bir durumdur! Teller bir gerilim oluşturur, dişlerinizi hareket ettirir. Ayrıca diş etleri ve yanaklarda da tahrişler yaşanabilir. Böyle bir durumda ortodontistin önerdiği koruyucu mumları kullanabilirsiniz. Bu süreçte yumuşak gıdalar tüketmeniz önerilir. Merak etmeyin, vücut kısa bir sürede tellere alışır ve fazlalık ya da rahatsızlık hissi ortadan kalkalar!

6. Geldik, en önemli şeye! Ne yenmemelidir?

Tedavi sırasında sert, yapışkan ve kabuklu olan yiyeceklerden uzak durulması gerekir. Örneğin fındık, badem, sakız ve karamel... Bunlar tellerin kopmasına neden olabilir. Ayrıca elma ve havuç gibi besinleri ısırarak yemek yerine küçük parçalara bilmelisiniz. Asitli içeceklerden de uzak durmalısınız! Tedavi döneminde dikkatli beslenmeniz çok önemli. Böylece tedavi daha etkili bir şekilde kendisini gösterebilir.

7. Diş teli temizliğine özen göstermelisiniz.

Diş teli takan kişilerin ağız temizliğine ekstra dikkat etmesi gerekir. Çünkü tellerin arasında yemek artıkları birikebilir. Bu da beraberinde diş çürümesini ve diş eti sorununu getirir. Bu yüzden diş tellerine özel minik fırçalar kullanılmalı. Günde en az iki kere fırçalayarak ve öğünlerden sonra ağzı su ile çalkayarak ilerlenebilir. Diş teli varken fırçalamalardan iyi sonuç almak için Oral-B iO serisi diş fırçalarını kullanabilirsiniz.

8. Peki, diş teli tedavisi ne kadar sürer?

Süre kişiden kişiye değişir. Eğer sadece hizalama sorunu var ise yaklaşık 6 ay gibi bir sürede sonuca varılabilir. Ama karmaşık bir durum ise 2-3 yıl sürmesi beklenebilir. Diş yapısı ve çene pozisyonu bu sürede etkilidir. Ayrıca kontrollere düzenli bir şekilde gidilmesi ile süreç daha verimli bir şekilde geçebilir.

9. Kısa süreliğine konuşmanız etkilenebilir!

Bazı kişiler diş teli takıldıktan sonra kısa süreliğine konuşmakta zorlanabilir. Dilin temas ettiği ön diş bölgesine tel takıldığı zaman s ve ş seslerinde farklılıklar olabilir. Ama diş teline alıştıktan sonra bu durum ortadan kalkar! Diliniz yeni yapıya uyum sağlayacaktır. Konuşma egzersizleri ile süreci daha basit hale getirebilirsiniz.

10. Teller koptuğunda telaş yapmanıza gerek yok.

Teller koptuysa ya da braket yerinden oynadıysa panik yapmanıza gerek yok. Ortodontiste haber vermelisiniz. Bu süreçte tellerin ucu yanağınıza batıyorsa geçici olarak diş mumu ile kapatabilirsiniz. Kendi başınıza düzeltmeye çalışmamalısınız. En kısa sürede doktorunuza uğramanız gerekir.

11. Diş fırçası seçimine özen göstermelisiniz.

Diş teli kullanımı sırasında ya da diş teli çıktıktan sonra dişlerinize iyi bir şekilde bakmanız gerekir. Bu yüzden diş fırçası seçimine dikkat etmelisiniz! Oral-B’nin şarjlı diş fırçaları, sıradan manuel diş fırçasına göre %100 fazla plak temizler. Oral-B’nin yuvarlak fırça başlığı her dişe mükemmel bir şekilde uyum sağlar, her bir fırça kılının mikro titreşimi ise derin ve nazik bir temizlik sağlar. Ayrıca şarjlı diş fırçaları diş etini de korur. Otomatik diş eti basıncı sensörü sayesinde diş etlerinize baskı yapmaz ve fırçalama hızını düşürür. Böylece diş teli sürecinde ve sonrasında temizlik sıkıntısı yaşamazsınız.

