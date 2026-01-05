Diş Teli Üzerine Bilmeniz Gereken Her Şeyi Anlattık!

İlk birkaç gün hafif bir baskı hissedebilirsiniz. Bu da beraberinde ağrıyı getirecektir. Ama bu normal bir durumdur! Teller bir gerilim oluşturur, dişlerinizi hareket ettirir. Ayrıca diş etleri ve yanaklarda da tahrişler yaşanabilir. Böyle bir durumda ortodontistin önerdiği koruyucu mumları kullanabilirsiniz. Bu süreçte yumuşak gıdalar tüketmeniz önerilir. Merak etmeyin, vücut kısa bir sürede tellere alışır ve fazlalık ya da rahatsızlık hissi ortadan kalkalar!