Gecenin Bir Yarısı Uykunuzdan Etmesin! Diş Ağrısı Daha Kapıyı Çalmadan Almanız Gereken 10 Hayati Önlem
Hani o en tatlı rüyanın ortasında, sanki matkapla oyuluyormuş gibi bir zonklamayla uyanırsın ya... Saat gecenin yarısıdır, o an dünyadaki tüm servetini tek bir ağrı kesiciye vermeye hazırsındır. İşte o senaryoyu hiç yaşamaman, yaşadıysan da bir daha o korku filmini görmemen için buradayız! Diş hekimi koltuğuna sadece 'sohbet etmeye' gitmek ve o dayanılmaz ağrıyla hiç tanışmamak aslında sandığın kadar zor değil.
Hazırsan, o hain ağrı kapıyı çalmadan önce almanız gereken 10 önlemi sıralıyoruz! 👇
1. “Çok yorgunum” bahanesini çöpe atmalısın!
2. Diş ipi edinmelisin.
3. Şekerle arana mesafe koymalısın!
4. Diş hekimiyle görüşmeyi alışkanlık haline getirmelisin.
5. Dişlerini açacak gibi kullanmayı bırakmalısın!
6. Diş fırçanla duygusal bağ kurma, değiştir.
7. Şarjlı diş fırçası mucizesi!
8. Ağız hijyeninin gizli kahramanı, dil temizleyici.
9. Gece plağına şans verebilirsin.
10. Son olarak, sinyalleri duymazdan gelme…
