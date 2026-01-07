onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gecenin Bir Yarısı Uykunuzdan Etmesin! Diş Ağrısı Daha Kapıyı Çalmadan Almanız Gereken 10 Hayati Önlem

etiket Gecenin Bir Yarısı Uykunuzdan Etmesin! Diş Ağrısı Daha Kapıyı Çalmadan Almanız Gereken 10 Hayati Önlem

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.01.2026 - 16:16

Hani o en tatlı rüyanın ortasında, sanki matkapla oyuluyormuş gibi bir zonklamayla uyanırsın ya... Saat gecenin yarısıdır, o an dünyadaki tüm servetini tek bir ağrı kesiciye vermeye hazırsındır. İşte o senaryoyu hiç yaşamaman, yaşadıysan da bir daha o korku filmini görmemen için buradayız! Diş hekimi koltuğuna sadece 'sohbet etmeye' gitmek ve o dayanılmaz ağrıyla hiç tanışmamak aslında sandığın kadar zor değil.

Hazırsan, o hain ağrı kapıyı çalmadan önce almanız gereken 10 önlemi sıralıyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. “Çok yorgunum” bahanesini çöpe atmalısın!

Gün bitti, pilin tükendi ve tek isteğin yatağa yığılmak, biliyoruz. Ancak gün boyu yediğin her şeyin artığı, sen uyurken bakteriler için muazzam bir ziyafete dönüşüyor. Ne kadar uykun gelirse gelsin, o iki dakikayı ayırıp dişlerini fırçalamak, gelecekteki uykusuz gecelerin en büyük sigortasıdır.

2. Diş ipi edinmelisin.

2. Diş ipi edinmelisin.

Sadece fırçalamak, diş yüzeyinin temizlenmesi demek; peki ya dişlerin birbirine değdiği o gizli köşeler? Fırça kıllarının asla ulaşamadığı o arayüzler, çürüklerin sinsice başladığı en tehlikeli noktalardır. Diş ipi kullanmayı angarya olarak görme, çünkü diş ağrılarının büyük bir kısmı tam da bu temizlenmeyen 'ara bölgelerden' kaynaklanır

3. Şekerle arana mesafe koymalısın!

Şekeri tamamen hayatından çıkaramıyorsan bile, tatlı yedikten hemen sonra ağzını bol suyla çalkalamayı alışkanlık haline getir. Böylece asit saldırısını minimize etmiş ve bakterilerin partisini erken bitirmiş olursun.

4. Diş hekimiyle görüşmeyi alışkanlık haline getirmelisin.

Türk usulü sağlık anlayışımızda genelde 'bir yerim ağrımadan doktora gitmem' kuralı vardır ama dişlerde bu kural işlemiyor. Dişiniz ağrımaya başladığında genellikle iş işten geçmiş, basit bir dolgu ihtimali yerini kanal tedavisine bırakmış oluyor. 6 ayda bir yapacağınız rutin kontroller, daha sen fark etmeden başlayan minik sorunları çözer ve o korkulu rüyaları engeller.

5. Dişlerini açacak gibi kullanmayı bırakmalısın!

Paketleri dişle açmak, şişe kapağını dişle zorlamak ya da fındık fıstık kırmak... Kabul edelim, bunu hepimiz en az bir kere yaptık ama dişlerimiz bunun için tasarlanmadı! Bu tür hareketler dişlerde mikro çatlaklara sebep olur ve bu çatlaklar zamanla büyüyerek dişin aniden kırılmasına yol açar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Diş fırçanla duygusal bağ kurma, değiştir.

O fırçanın kılları yanlara doğru açılmış, rengi solmuşsa artık vedalaşma vakti gelmiş demektir. Eskimiş bir diş fırçası, plakları temizlemekte yetersiz kalır ve daha da kötüsü diş etlerinizi tahriş edebilir. Uzmanlar 3 ayda bir diş fırçasının yenilenmesi gerektiğini söylüyor

7. Şarjlı diş fırçası mucizesi!

7. Şarjlı diş fırçası mucizesi!

Düzenli ve doğru fırçalama, diş ağrısını başlamadan önlemenin en basit yollarından biri. Oral-B iO şarjlı diş fırçası, nazik temizliğiyle günlük bakımınızı daha kontrollü hale getirebilir. Akıllı basınç sensörü sayesinde diş etlerini incitmeden korur ve sana resmen diş fırçalamayı yeniden öğretir. Gülüşüne ve sağlığına yapacağın en keyifli yatırımlardan biri kesinlikle bu olabilir.

8. Ağız hijyeninin gizli kahramanı, dil temizleyici.

8. Ağız hijyeninin gizli kahramanı, dil temizleyici.

Dişleri fırçalayıp işi bitirdiğini sanıyorsan yanılıyorsun; dilinin üzeri bakterilerin en sevdiği saklanma alanıdır. Pütürlü yapısı nedeniyle dil, gıda artıklarını tutar ve hem kötü kokuya hem de bakterilerin tekrar dişlere yayılmasına neden olur. Diş fırçanın arkasıyla ya da özel bir dil sıyırıcıyla dilini önden arkaya temizlemek, ağız hijyenini %100'e tamamlayan son dokunuştur.

9. Gece plağına şans verebilirsin.

9. Gece plağına şans verebilirsin.

Sabah uyandığında çenende bir yorgunluk veya baş ağrısı hissediyorsan, gece farkında olmadan dişlerini sıkıyor olabilirsin. Bu durum, dişlerin birbirine sürtünerek aşınmasına, boylarının kısalmasına ve ciddi hassasiyetlere yol açar. Bir diş hekimine danışarak yaptıracağın basit bir gece plağı, dişlerini bu muazzam basınçtan korur ve mışıl mışıl uyumanı sağlar.

10. Son olarak, sinyalleri duymazdan gelme…

10. Son olarak, sinyalleri duymazdan gelme…

Soğuk su içerken ince bir sızı mı var? Tatlı yerken bir dişiniz mi kamaşıyor? Bunlar dişinizin size 'Hey, burada bir sorun başlıyor, bana bak!' deme şeklidir. Bu sinyalleri 'geçer herhalde' diyerek ötelemek, sorunun sinire inmesine ve o meşhur gece ağrısının başlamasına izin vermektir. İlk hassasiyeti hissettiğiniz an önlem almak, sizi büyük ve masraflı tedavilerden kurtarır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın