onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Gargaradan Diş İpine Ağız Bakımında En Önemli Gereçler Nelerdir?

etiket Gargaradan Diş İpine Ağız Bakımında En Önemli Gereçler Nelerdir?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
18.12.2025 - 13:12

Ağız bakımı denilince hepimizin aklına hemen diş fırçası ve macun geliyor. Belki biraz daha sorsak gargara ve diş ipi de söyleniyor. Ama bakım bunlardan ibaret değil elbette. Belki adını bile bilmediğimiz birçok ağız bakım ürünü var. Neler bu ürünler beraber bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağız bakımının temeli elbette diş fırçası.

Ağız bakımı denilince akla ilk gelen elbette diş fırçası. Diş fırçası ile dişleri iyi bir şekilde temizlemek mümkün oluyor. Tabii diş fırçasının birçok çeşidi var. Orta ya da yumuşak kıllı diş fırçalarından herkes dişine uygun olanını seçerek en doğru bakımı sağlayabiliyor.

Tabii elektrikli diş fırçalarını da atlamak olmaz!

Elektrikli diş fırçası artık yeni moda. Hem daha kolay hem de daha iyi sonuç veren elektrikli diş fırçaları ağız bakımında önemli yere sahip. Dişleri güzelce temizleyen ve çürümesinin önüne geçen elektrikli diş fırçaları ile dişler daha sağlıklı oluyor.

Diş macunu da olmazsa olmaz.

Diş fırçasından bahsettikten sonra sırada diş macunu var. Diş macununu genelde insanlar ağız kokusu için kullansa da asıl görevi dişlerin çürümesini önlemek. Diş macunlarının herkese uygun birçok çeşidi oluyor.

Sırada gizli bir kahraman var!

Diş ipi, minik ama çok işlevsel bir ürün. Diş aralarında kalan yemek artıkları temizlenmediğinde diş çürümelerine neden olabiliyor. Diş fırçasının ulaşamadığı her yere girebilen diş ipi ile ağızda artık kalmıyor. O yüzden diş ipini kullanmak oldukça önemli.

Ağız gargarası da önemli.

Gargara ağızda kalan bakterilere karşı önemli bir ürün. Gargara kullanıldığında ağızda bakteriler azalıyor. Bunun yanında gargara, nefesi de temizliyor. Gün içinde gargara kullanarak ağız bakımını en iyi şekilde yapabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diş arası fırçasını duydun mu?

Diş ipinden bahsettik ama diş arası fırçasını da atlamayalım. Diş ipinin giremeyeceği yerlerde diş arası fırçası çok işe yarıyor. Minicik fırçaları özellikle diş teli kullananlar tercih ediyor. Ama bunun yanında implant ve köprüsü olanlar için de önemli bakım ürünlerinden.

Dil temizleyici de pek bilinmeyenlerden.

imgur.com

Dişlerimizi temizliyoruz ama dilimizi hiç düşünmüyoruz. Aslında ağız kokusuna daha çok dilde biriken bakteriler neden oluyor. O yüzden dili de düzenli temizlemek gerek. Bunun için dil temizleyiciler var işte! Dişlerini fırçaladıktan sonra dil temizleyiciyi kullanarak dilini temizleyebiliyorsun.

Ağız duşunu artık çok sık duyuyoruz.

Ağız duşu, basınçlı su ile dişlerini temizleyen bir alet. Bu cihazın en önemli özelliği her yere ulaşabilmesi. Diş ipi kullanımına güzel bir alternatif olan ağız duşu ile dişler çok daha iyi şekilde temizleniyor. Diş teli ve implantı olanlar için gerekli ağız duşunu herkes kullanabiliyor elbette.

Tartarları temizlemek için de bir alet var.

Tartarları temizlemek için de bir alet var.

Dişte sıklıkla tartar oluşuyor. Bunları temizlemek aslında ev ortamında da mümkün. Tartar temizleme aletleri kullanılarak evde tartarlar rahat şekilde temizlenebiliyor. Bu tartarları düzenli temizleyerek ağız bakımını gerçekleştirebiliyorsun.

Küçük ama önemli bir ürün daha var.

Ağız bakımı ile ilgili en önemli ürünlerden biri de diş fırçası kapağı. Diş fırçalarının ağzı açık kaldığında banyodaki tüm bakteriler diş fırçasının üzerinde toplanıyor. Bu yüzden alabileceğin küçük bir kapak ile diş fırçanı bakterilerden koruyabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın