Gülüşünle Karşındakini Etkile: Randevu İçin Evden Çıkmadan Önce Yapmanız Gereken 11 Bakım Adımı

Randevu öncesi yapılan fırçalama üstünkörü olmamalı. Dişlerin ön yüzleri kadar arka yüzleri ve diş eti hattı da iyice temizlenmeli. En az iki dakika ayırarak, dairesel ve nazik hareketlerle yapılan bir fırçalama hem plakları uzaklaştırır hem de dişlerin daha pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar. Bu adım, gülüşün temelini oluşturur.