Dişlerinizin Çürümesini İstemiyorsanız Genel Olarak Uzak Durmanız Gereken Besinler

Ecem Bekar
Ecem Bekar
18.12.2025 - 13:12

Hepimizin bazen tatlı bir şeylere ya da hızlıca atıştırmalıklara karşı zaafı olabilir. Ancak diş sağlığımızı riske atmamak için bazı besinlerden uzak durmakta fayda var. Eğer siz de dişlerinizi sağlıklı tutmak ve çürüklerden korunmak istiyorsanız, işte onlardan uzak durmanız gereken bazı besinler!

Şekerli Atıştırmalıklar

Kim şekerli bir çikolatanın, dondurmanın ya da kekin tadına hayır diyebilir ki? Ama işte problem tam da burada. Şeker, ağızda bakterilerle birleşerek asidik ortamlar oluşturur ve diş minesini aşındırır. Sürekli bu tür atıştırmalıkları yediğinizde, dişlerinizin çürümeye başlaması neredeyse kaçınılmaz hale gelir. Tatlı bir şeyler yemek canınız çektiğinde, biraz daha sağlıklı seçenekler tercih etmeyi deneyin.

Şekerli İçecekler

Kola, gazoz, meyveli içecekler… Şeker ve asidik bir araya geldi mi, dişlerinizin ölüm fermanı! Bir kutu kola içerken, aslında dişlerinizi çürütüyorsunuz. Bu içecekler, ağızda uzun süre kaldıkları için çürüğün dostu oluyor. Bir de bu içecekleri sık sık tüketiyorsanız, dişlerinizin hali yavaş yavaş perişan olur!

Beyaz Unlu Ürünler

Beyaz ekmek, kek, pasta gibi unlu mamuller aslında dişlerinizin baş düşmanları olabilir. Çünkü beyaz un, ağızda hızla şeker haline gelir ve bu da dişlerde plak birikmesine neden olur. Bu plaklar zamanla çürük oluşumunu tetikler. Tam buğday ekmeği gibi daha sağlıklı alternatifleri tercih etmek, dişlerinize iyi gelir.

Asidik Meyveler

Turunçgiller gibi asidik meyveler, C vitamini açısından çok faydalı olsa da, diş minesine zarar verebilir. Özellikle limon, portakal, greyfurt gibi meyveler aşırı asidik oldukları için, fazla tüketildiğinde dişlerinizi zayıflatabilir. Bu tür meyveleri tükettikten sonra dişlerinizi fırçalamak, asidik etkisini azaltmanıza yardımcı olabilir. Ama tabii ki, fazla abartmamaya özen gösterin!

Cips

Bir paket cipsi bitirmemek için kahraman olmanız gerekebilir! Ama bu atıştırmalıklar, dişlerinizin arasına takıldığında, size hiç de kahramanca bir yardımcı olamayacak. Cipsin her çıtır sesi, dişlerinizin çürüklerle imzaladığı anlaşmayı duyuruyor gibi!

Şekerli Yoğurtlar

Yoğurt, aslında diş sağlığı için çok faydalı bir besindir, ancak içine eklenmiş şekerler bu faydayı bozar. Şekerli yoğurtlar, ağızda plak birikimine neden olabilir ve dişlerinizi çürütmeye başlayabilir. Doğal yoğurtları tercih etmek, dişlerinize zarar vermemek için çok daha iyi bir seçenek olacak.

Kahve

Kahve içmek, sabahları uyanmanızı sağlar, hepimiz biliyoruz! Ama kahve, dişlerinizin üzerinde lekeler bırakabilir ve diş minesini zayıflatabilir. Ayrıca, asidik yapısı nedeniyle, aşırı tüketimi diş sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kahve içerken dişlerinize daha az zarar vermek için, arada su içmek iyi bir çözüm olabilir.

Asidik Soslar

Salatalara eklediğiniz limonlu veya sirke bazlı soslar, dişlerinizi zamanla aşındırabilir. Bu soslar asidik olduğu için, sürekli tüketildiğinde dişlerinizin mine yapısını zayıflatabilir. Eğer salatanıza bu tür asidik soslar ekliyorsanız, dişlerinizi fırçalamayı unutmamalısınız.

Sert Kuruyemişler

Kuruyemişler genelde sağlıklı olsa da, bazen aşırı sert olanları dişlerinizi zorlayabilir. Özellikle ceviz gibi sert kabuklu kuruyemişler, dişlerde kırılmalara yol açabilir. Kuruyemişleri dişinize zarar vermeden tüketmek için daha yumuşak olanları tercih edebilirsiniz.

Peki ya bu besinleri tüketiyorsanız?

Endişelenmenize gerek yok! Dişlerinizin çürük riskini minimuma indirmek için Oral-B iO Şarjlı Diş Fırçası ve Oral-B Yoğun Beyazlık Diş Macunu ürünlerini kullanabilirsiniz. Bu ürünler, dişlerinizin beyazlığını koruyarak, çürük riskini azaltmaya çalışır ve ağız hijyeninizi en üst seviyeye çıkarır. iO Teknolojisinin mikro titreşimleri ile plağı %100'e kadar daha fazla temizlerken diş macunu da sahip olduğu Ionic Technology ile uzun süreli koruma ve yoğun beyazlık sağlar.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
