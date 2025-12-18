Bu Biraz Fazla Oldu: Reynmen'in Eşi Emire Cansu, Kaynanası Nasibe Yılmaz'a Alttan Alttan Fena Laf Soktu!

Hem annesinin doğum günü kutlamasında yer almadı, hem de kendi doğum gününde her şeye rağmen hikaye paylaşıp oğlunu öven annesini kale almamayı seçti.

Hemen hemen her gün sosyal medyada gelinine ve oğluna göndermeli paylaşımlar yapan Nasibe Yılmaz'ın kalbinin kırık olduğu milyonlar tarafından bilinirken, Reynmen ve Emire Cansu'nun bir röportajdaki halleri dikkat çekmişti.

Annesi hakkında yine ve yeniden konuşmak istemediğini söyleyen Reynmen, muhabirlere cevap verirken Emire Cansu'nun mimikleri ve bakışları tepki çekmişti.