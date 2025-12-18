onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Biraz Fazla Oldu: Reynmen'in Eşi Emire Cansu, Kaynanası Nasibe Yılmaz'a Alttan Alttan Fena Laf Soktu!

Bu Biraz Fazla Oldu: Reynmen'in Eşi Emire Cansu, Kaynanası Nasibe Yılmaz'a Alttan Alttan Fena Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.12.2025 - 13:29

Reynmen ve eşi Emire Cansu'nun annesi Nasibe Yılmaz'la polemiği devam ediyor! Emire Cansu, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! 

Kaynanasına alttan alttan laf sokan Emire Cansu'nun hamlesi hemen göze battı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllarca annesine düşkünlüğüyle tanıdığımız Reynmen, aylardır annesiyle yaşadığı tatsız olayla gündeme oturuyor.

Yıllarca annesine düşkünlüğüyle tanıdığımız Reynmen, aylardır annesiyle yaşadığı tatsız olayla gündeme oturuyor.

Birbirini çok seven her yere de beraber giden ana oğul, geçtiğimiz aylarda aniden gerilmişti belki denk gelmişsinizdir. 

Anne Nasibe Yılmaz’ın, Hadise’nin sahne performansına “Mide bulandırıcı! Bu paranın bereketi olmaz!” diye çıkışması; Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran’la arasını fena halde germişti. 

Önce Reynmen annesine tepki göstermiş, sonra Emire Cansu'nun hal ve tavırları dikkat çekmişti. 

Biz daha “Ne ara buraya geldik?” diye düşünürken olay bir anda yön değiştirip kaynana-gelin gerilimine, oradan da araya giren tatsızlık yüzünden mesafe koyan anne-oğul krizine dönmüştü!

Annesi hakkında ne zaman konu açılsa konuyu kapatmayı tercih eden Reynmen, doğum gününde de annesini görmezden gelmişti.

Annesi hakkında ne zaman konu açılsa konuyu kapatmayı tercih eden Reynmen, doğum gününde de annesini görmezden gelmişti.

Hem annesinin doğum günü kutlamasında yer almadı, hem de kendi doğum gününde her şeye rağmen hikaye paylaşıp oğlunu öven annesini kale almamayı seçti. 

Hemen hemen her gün sosyal medyada gelinine ve oğluna göndermeli paylaşımlar yapan Nasibe Yılmaz'ın kalbinin kırık olduğu milyonlar tarafından bilinirken, Reynmen ve Emire Cansu'nun bir röportajdaki halleri dikkat çekmişti. 

Annesi hakkında yine ve yeniden konuşmak istemediğini söyleyen Reynmen, muhabirlere cevap verirken Emire Cansu'nun mimikleri ve bakışları tepki çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Emire Cansu Kurtaran'dan geçtiğimiz saatlerde bir hamle daha geldi!.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

saygısız deniz baykal zihniyetliler

CUBA TONKS

Efendim?

d cord

Hep kaynanalar laf sokacak değil ya