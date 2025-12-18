İsmail Saymaz’ın İddiası: "Spor Dünyasından Ünlü Bir İş İnsanı da Gözaltına Alınabilir"

Ünlülere yönelik son operasyon, “sosyete torbacısı” diye adlandırılan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ve serbest kaldığı günün ertesinde yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun da Sercan Yaşar ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Ersoy’un tutuklandığı dosyada yine medya camiasından önemli bir ismin olduğunu iddia etmişti.