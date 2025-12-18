İsmail Saymaz’ın İddiası: "Spor Dünyasından Ünlü Bir İş İnsanı da Gözaltına Alınabilir"
Son günlerde hem ünlülere hem de medyaya yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının genişletileceği iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki programında, uyuşturucu operasyonları kapsamında spor camiasında da tanınan ünlü bir iş insanının gözaltına alınacağının konuşulduğunu söyledi. Saymaz, konuşulan kişinin ismini ise açıklamadı.
Bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Bilic gibi isimlerin olduğu ünlüler hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İsmail Saymaz’dan da ünlü bir iş insanı iddiası geldi.
