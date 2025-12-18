onedio
İsmail Saymaz’ın İddiası: "Spor Dünyasından Ünlü Bir İş İnsanı da Gözaltına Alınabilir"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2025 - 13:48

Son günlerde hem ünlülere hem de medyaya yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının genişletileceği iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki programında, uyuşturucu operasyonları kapsamında spor camiasında da tanınan ünlü bir iş insanının gözaltına alınacağının konuşulduğunu söyledi. Saymaz, konuşulan kişinin ismini ise açıklamadı.

Bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Bilic gibi isimlerin olduğu ünlüler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ünlülere yönelik son operasyon, “sosyete torbacısı” diye adlandırılan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ve serbest kaldığı günün ertesinde yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun da Sercan Yaşar ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Ersoy’un tutuklandığı dosyada yine medya camiasından önemli bir ismin olduğunu iddia etmişti.

İsmail Saymaz’dan da ünlü bir iş insanı iddiası geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz, bu sabah Halk TV’de katıldığı programda, uyuşturucu operasyonu kapsamında spor camiasında bilinen ünlü bir iş insanının da gözaltına alınacağının konuşulduğunu söyledi. Saymaz, öğrendiği ünlü iş insanının ismini ise açıklamadı.

Savcılık, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu ve Şevval Şahin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen iş insanı Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

