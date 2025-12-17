Evden Çıkanlar Şoke Etti: Karabük'te Bir Evden 10 Kamyon Çöp Çıkarıldı!
Karabük'te bir apartmanın ikinci katındaki daireden ve apartmanın bahçesinden 10 kamyon çöp boşaltıldı. Apartman sakinleri, kötü koku nedeniyle şikayette bulundu ve Karabük Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgeye geldi.
Evdeki çöpler iş makinesiyle kamyonlara yüklendi. Görüntüler ise gören herkesi şoke etti.
Karabük'teki bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Ekiplerin evi boşaltması saatler sürdü.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
