Evden Çıkanlar Şoke Etti: Karabük'te Bir Evden 10 Kamyon Çöp Çıkarıldı!

Evden Çıkanlar Şoke Etti: Karabük'te Bir Evden 10 Kamyon Çöp Çıkarıldı!

17.12.2025 - 23:02

Karabük'te bir apartmanın ikinci katındaki daireden ve apartmanın bahçesinden 10 kamyon çöp boşaltıldı. Apartman sakinleri, kötü koku nedeniyle şikayette bulundu ve Karabük Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgeye geldi. 

Evdeki çöpler iş makinesiyle kamyonlara yüklendi. Görüntüler ise gören herkesi şoke etti.

Karabük'teki bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Karabük'teki bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Karabük'ün 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan M.T. uzun bir süredir atıkları evinde ve apartmanın bahçesinde biriktiriyordu. Bina sakinleri, çevreye yayılan kokudan rahatsız olarak şikayette bulundu. Karabük Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgeye geldi. 

Ekipler, evdeki çöpleri dışarı çıkartarak iş makinesiyle kamyona yükledi. Ev ve apartmanın çevresinden 10 kamyon çöp ve eşya çıktı.

Ekiplerin evi boşaltması saatler sürdü.

Ekiplerin evi boşaltması saatler sürdü.

Evin boşaltılmasının ardından bir de ilaçlama yapılacağı öğrenildi. Evden paylaşılan görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hem evin içerisinde hem de bahçesinde gıda ürünlerinden mobilyalara kıyafetlerden karton kutulara kilolarca atık olduğu ortaya çıktı.

