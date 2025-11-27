Galatasaray'dan PFDK Kararları Sonrası Sallai ve Ederson Açıklaması Geldi

Geçtiğimiz sezonlarda Icardi'nin ceza aldığını hatırlatan yönetim şu ifadeleri kullandı:

'Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır. Oyuncumuz Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir pozisyonda olmasına rağmen benzer jestteki eylemi gerekçe gösterilerek PFDK tarafından cezalandırılmıştır.

Aynı eylemlere farklı yorumlar getiren, emsal kararları hiçe sayan, verdiği cezalarla adaletin kişilere ve kulüplere göre değişmesini isteyenlerin bu sezon da ulaşmak istedikleri hedef bellidir.'