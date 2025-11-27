onedio
Galatasaray'dan PFDK Kararları Sonrası Sallai ve Ederson Açıklaması Geldi

Hakan Karakoca
27.11.2025 - 23:13

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun son kararlarında, Fenerbahçe kalecisi Ederson’a ceza verilmesine gerek görülmezken Galatasaraylı Roland Sallai’ye 2 maç men cezası uygulanmıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray Kulübü, kararlara yönelik dikkat çeken bir açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.

Galatasaray, PFDK kararları ardından resmi siteden sert bir açıklama yayınladı.

Açıklamada PFDK'nın kararıyla ilgili, 'Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.11.2025 tarihli kararları, Türk futbolunda dile getirdiğimiz çifte standart, ölçüsüzlük ve uygulama tutarsızlığı sorunlarını bir kez daha görünür kılmıştır.' denildi.

Sallai'ye verilen iki maç cezaya eleştiri...

Sallai'nin Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maç ceza almasıyla ilgili açıklamada 'Oyuncumuz Roland Sallai'ye verilen 2 maç men cezası, oyunun akışı içinde meydana gelen, kasıt unsuru bulunmayan bir pozisyonda olmasına rağmen, üst sınırdan ve en ağır şekilde uygulanmıştır. Başka bir maçta rakip takım oyuncusunun benzer bir hareketine faul bile çalınmaması, verilen cezanın niyetini açık bir şekilde sorgulamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

Ederson'un hareketi Icardi ile karşılaştırıldı.

Geçtiğimiz sezonlarda Icardi'nin ceza aldığını hatırlatan yönetim şu ifadeleri kullandı: 

'Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır. Oyuncumuz Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir pozisyonda olmasına rağmen benzer jestteki eylemi gerekçe gösterilerek PFDK tarafından cezalandırılmıştır.

Aynı eylemlere farklı yorumlar getiren, emsal kararları hiçe sayan, verdiği cezalarla adaletin kişilere ve kulüplere göre değişmesini isteyenlerin bu sezon da ulaşmak istedikleri hedef bellidir.'

"Herkes için adalet"

Açıklama şu ifadelerle noktalandı: 

'Bundan yaklaşık 3 sene önce söylediğimizi bir kez daha yüksek sesle tekrar ediyoruz: 'Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!'

Türk futbolunun tek çıkış yolunun eşitlik, tutarlılık ve adalet olduğunu biliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, her sezon olduğu gibi mücadelesine, saha içinde, sonuna kadar devam edecektir.'

