Galatasaray'dan PFDK Kararları Sonrası Sallai ve Ederson Açıklaması Geldi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun son kararlarında, Fenerbahçe kalecisi Ederson’a ceza verilmesine gerek görülmezken Galatasaraylı Roland Sallai’ye 2 maç men cezası uygulanmıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray Kulübü, kararlara yönelik dikkat çeken bir açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.
Galatasaray, PFDK kararları ardından resmi siteden sert bir açıklama yayınladı.
Sallai'ye verilen iki maç cezaya eleştiri...
Ederson'un hareketi Icardi ile karşılaştırıldı.
"Herkes için adalet"
