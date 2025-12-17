Cem Küçük İletişim Başkanlığı'ndan İstifa Eden Furkan Torlak'a Yüklendi

'Aracım A6 model ve 10 milyon TL değil, yarısı kadar. 2021’de bir önceki evimi satarak şu anki evi aldım. O dönem 3-4 milyon aralığındaydı. Tapu ihtilafı nedeniyle fiyatlar düşüktü.

Uyuşturucu testi için çok önceden gönüllü başvuru yaptım. Makamlara 'verebilirim' dedim. Herhalde yakında da yaparım.”

İstifa kararımda kimse telkinde bulunmadı. Kurumun isminin bu tartışmalara karışmasını istemediğim için sorumluluk hissedip istifa ettim.

'Kütüphane' denilen mekâna, çocukluk arkadaşım espriyle ‘seni kütüphaneye götüreceğiz’ diyerek götürdü. Gürültü nedeniyle girişteki koltukta oturdum, sonra çıktım. O tarihte İletişim Başkanlığı’nda da görevli değildim.'