Cem Küçük İletişim Başkanlığı'ndan İstifa Eden Furkan Torlak'a Yüklendi

Oğuzhan Kaya
17.12.2025 - 12:54

Üzerinden günler geçmesine rağmen Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif'in tutuklanması ve kendi ifadesinde ve iddianamede geçen isimler gündemden düşmüyor. Ersoy'un ifadesinde ismi geçen ve çocukluk arkadaşı oldukları bilinen Furkan Torlak geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanlığı'danki görevinden istifa etmiş ve kan testi vermişti. Cem Küçük ise Torlak'ın malvarlığını masaya yatırdı ve memur maaşıyla bunlara nasıl erişebildiğine dair sorular sordu.

Küçük'ün açıklamaları şöyle;

Torlak Küçük'ün iddialarını şöyle yanıtlamıştı.

'Aracım A6 model ve 10 milyon TL değil, yarısı kadar. 2021’de bir önceki evimi satarak şu anki evi aldım. O dönem 3-4 milyon aralığındaydı. Tapu ihtilafı nedeniyle fiyatlar düşüktü.

Uyuşturucu testi için çok önceden gönüllü başvuru yaptım. Makamlara 'verebilirim' dedim. Herhalde yakında da yaparım.”

İstifa kararımda kimse telkinde bulunmadı. Kurumun isminin bu tartışmalara karışmasını istemediğim için sorumluluk hissedip istifa ettim.

'Kütüphane' denilen mekâna, çocukluk arkadaşım espriyle ‘seni kütüphaneye götüreceğiz’ diyerek götürdü. Gürültü nedeniyle girişteki koltukta oturdum, sonra çıktım. O tarihte İletişim Başkanlığı’nda da görevli değildim.'

