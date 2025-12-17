Cem Küçük İletişim Başkanlığı'ndan İstifa Eden Furkan Torlak'a Yüklendi
Üzerinden günler geçmesine rağmen Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif'in tutuklanması ve kendi ifadesinde ve iddianamede geçen isimler gündemden düşmüyor. Ersoy'un ifadesinde ismi geçen ve çocukluk arkadaşı oldukları bilinen Furkan Torlak geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanlığı'danki görevinden istifa etmiş ve kan testi vermişti. Cem Küçük ise Torlak'ın malvarlığını masaya yatırdı ve memur maaşıyla bunlara nasıl erişebildiğine dair sorular sordu.
Küçük'ün açıklamaları şöyle;
Torlak Küçük'ün iddialarını şöyle yanıtlamıştı.
