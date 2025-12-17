onedio
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i Cezaevinde Neler Bekliyor?

İsmail Kahraman
17.12.2025 - 12:12

Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü’nün hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. TikTok’ta “Tc Köroğlu” ismiyle içerik üreten bir sosyal medya kullanıcısı, tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevinde neler yaşayabileceğini anlattı.

İçerik üreticisi, Güllü’nün cezaevinde çok sayıda hayranı olduğunu öne sürerek, bu nedenle Tuğyan Ülkem Gülter’in güvenlik gerekçesiyle normal koğuş yerine tek kişilik hücrede kalabileceğini iddia etti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde gün gün neler yaşayacağını anlattı.

Ne olmuştu?

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde Güllü ile birlikte kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Nur Sultan Ulu’nun bulunduğu tespit edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli davranışları ve telefon incelemeleri sonrasında “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nur Sultan Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık, Güllü’nün camdan düşmesinin kaza olmadığı, kızının annesini camdan ittiği yönünde ciddi şüpheler bulunduğunu ileri sürüyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
