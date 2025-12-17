Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i Cezaevinde Neler Bekliyor?

Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü’nün hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. TikTok’ta “Tc Köroğlu” ismiyle içerik üreten bir sosyal medya kullanıcısı, tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevinde neler yaşayabileceğini anlattı.
İçerik üreticisi, Güllü’nün cezaevinde çok sayıda hayranı olduğunu öne sürerek, bu nedenle Tuğyan Ülkem Gülter’in güvenlik gerekçesiyle normal koğuş yerine tek kişilik hücrede kalabileceğini iddia etti.
Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde gün gün neler yaşayacağını anlattı.
Ne olmuştu?
