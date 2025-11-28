Fenerbahçe Maçında Seremoniye Çıkan Eva'nın Ederson'la Yaşadığı An Yürekleri Isıttı
Fenerbahçe dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Maç önünde ise seremonide hoş görüntüler vardı.
Seremoniye çıkan çocuklardan Eva'nın kameraya yaptığı hareket dikkatleri çekerken, Ederson'ın Eva'ya takıldığı anlarda Skriniar'ın uyarısı unutulmaz bir anın ortaya çıkmasına neden oldu. Skriniar'ın uyarısı ile Eva'ya bir kez daha dokunan Ederson işaret diliyle 'Seni seviyorum' diyerek Eva'nın yüzünü güldürdü. Bu anlar televizyonları başındakileri gülümsetirken Fenerbahçe de sosyal medyadan bu anları özel olarak paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe o anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eva'nın ailesi de bu ince davranış için kulübe teşekkür etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın