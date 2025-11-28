onedio
Fenerbahçe Maçında Seremoniye Çıkan Eva'nın Ederson'la Yaşadığı An Yürekleri Isıttı

28.11.2025 - 23:23

Fenerbahçe dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Maç önünde ise seremonide hoş görüntüler vardı. 

Seremoniye çıkan çocuklardan Eva'nın kameraya yaptığı hareket dikkatleri çekerken, Ederson'ın Eva'ya takıldığı anlarda Skriniar'ın uyarısı unutulmaz bir anın ortaya çıkmasına neden oldu. Skriniar'ın uyarısı ile Eva'ya bir kez daha dokunan Ederson işaret diliyle 'Seni seviyorum' diyerek Eva'nın yüzünü güldürdü. Bu anlar televizyonları başındakileri gülümsetirken Fenerbahçe de sosyal medyadan bu anları özel olarak paylaştı.

Fenerbahçe o anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından duyurdu.

Eva'nın ailesi de bu ince davranış için kulübe teşekkür etti.

