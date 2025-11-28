Karadeniz'de Rus Gemisinde Patlama Meydana Geldi

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın Novoroski limanına boş olarak seyreden KAIROS tankeri, kıyılardan 28 mil açıkta dışarıdan bir etkiyle yangın çıkardığı ihbarı alındığı belirtildi. Gemideki 25 personelin durumunun iyi olduğu kaydedilirken, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve sürecin yakından takip edildiği aktarıldı.

Kocaeli Valiliği, Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide yangın çıktığını duyurdu. Sebebinin henüz belirlenemediği bildirilen olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildiği, gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtildi. Valilik, kamuoyuna geçmiş olsun dileklerini iletti.