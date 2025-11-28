onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Karadeniz'de Rus Gemisinde Patlama Meydana Geldi

Karadeniz'de Rus Gemisinde Patlama Meydana Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 19:36

İstanbul Boğazı girişine yakın bir noktada, Karadeniz açıklarında seyreden KAIROS adlı ham petrol tankerinde büyük bir patlama yaşandı. Gemide bulunan 25 mürettebatın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gemideki personelin durumu iyi, kurtarma çalışmaları başladı.

Gemideki personelin durumu iyi, kurtarma çalışmaları başladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın Novoroski limanına boş olarak seyreden KAIROS tankeri, kıyılardan 28 mil açıkta dışarıdan bir etkiyle yangın çıkardığı ihbarı alındığı belirtildi. Gemideki 25 personelin durumunun iyi olduğu kaydedilirken, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve sürecin yakından takip edildiği aktarıldı.

Kocaeli Valiliği, Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide yangın çıktığını duyurdu. Sebebinin henüz belirlenemediği bildirilen olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildiği, gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtildi. Valilik, kamuoyuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın