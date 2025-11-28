Karadeniz'de Rus Gemisinde Patlama Meydana Geldi
İstanbul Boğazı girişine yakın bir noktada, Karadeniz açıklarında seyreden KAIROS adlı ham petrol tankerinde büyük bir patlama yaşandı. Gemide bulunan 25 mürettebatın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gemideki personelin durumu iyi, kurtarma çalışmaları başladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın