Trafik Denetimleri Sıklaştı, Değişim Yapmayan Araçlara 5 Bin 856 TL Ceza Kesiliyor
Kış lastiği denetimleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehirler arası yollarda ve şehir içi trafiğinde yoğunlaştırılıyor. Ekipler, ticari araçlar başta olmak üzere tüm sürücülerin lastik şartlarına uyup uymadığını kontrol ediyor. Uygunsuz lastikle trafiğe çıkan araçlara idari para cezası uygulanırken, sürücülerin güvenliği için lastik diş derinliği ve lastik tipi de inceleniyor. Denetimlerin amacı, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle artan kaza riskini azaltarak trafik güvenliğini sağlamak. Sürücülerden, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kurallara uymaları isteniyor.
Denetimler farklı şehirlerde devam ediyor.
Kar yağışı ve buzlanma ile ilgili sürücüler bilgilendirildi.
Denetimleri destekleyen sürücüler de var.
