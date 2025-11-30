onedio
Trafik Denetimleri Sıklaştı, Değişim Yapmayan Araçlara 5 Bin 856 TL Ceza Kesiliyor

Trafik Denetimleri Sıklaştı, Değişim Yapmayan Araçlara 5 Bin 856 TL Ceza Kesiliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
30.11.2025 - 17:51

Kış lastiği denetimleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehirler arası yollarda ve şehir içi trafiğinde yoğunlaştırılıyor. Ekipler, ticari araçlar başta olmak üzere tüm sürücülerin lastik şartlarına uyup uymadığını kontrol ediyor. Uygunsuz lastikle trafiğe çıkan araçlara idari para cezası uygulanırken, sürücülerin güvenliği için lastik diş derinliği ve lastik tipi de inceleniyor. Denetimlerin amacı, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle artan kaza riskini azaltarak trafik güvenliğini sağlamak. Sürücülerden, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kurallara uymaları isteniyor.

Denetimler farklı şehirlerde devam ediyor.

Elazığ’da trafik ekipleri, 15 Kasım itibarıyla başlayan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu kapsamında yoğun denetimler yapıyor. Şehir genelinde sürdürülen kontrollerde araçların lastikleri tek tek incelenirken, kural ihlali tespit edilen sürücülere 5 bin 856 lira ceza kesildi. Yetkililer, uygulamanın 15 Nisan 2026’ya kadar aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Kar yağışı ve buzlanma ile ilgili sürücüler bilgilendirildi.

Denetimlerde sadece ceza kesilmekle kalınmıyor; sürücülere kış lastiğinin önemi de anlatılıyor. Polis ekipleri, olumsuz hava koşullarında güvenli sürüş için doğru lastik kullanımının hayati olduğunu vurgulayarak bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Amaç, özellikle kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olduğu dönemlerde kazaların önüne geçmek.

Denetimleri destekleyen sürücüler de var.

Tır şoförü Hüseyin Akbaş da uygulamayı destekleyen sürücüler arasında. Akbaş, “Kar yağmadan lastiklerimizi hazırladık. Polis ekipleri görevlerini yapıyor, biz de güvenliğimiz için kurallara uymaya özen gösteriyoruz” diyerek denetimlerin önemine dikkat çekti. Kentteki sürücülerden, hem kendi can güvenlikleri hem de trafiğin genel akışı için kurallara uymaları isteniyor.

