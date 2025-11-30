Melissa Vargas Ehliyetini "Memleketi" Malatya'da Girdiği Sınavla Aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas, B1 sınıfı ehliyet sınavı için memleketi Malatya’ya geldi. Fahri Malatyalı olan milli yıldız, sınav öncesi Trafik Eğitim Parkuru’nda vatandaşlarla sohbet edip, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Malatya’ya olan sevgisini anlatan Vargas, “Dördüncü gelişim, kayısısını çok seviyorum” dedi. Voleybolun hayatındaki en büyük özgürlük alanı olduğunu söyleyen milli sporcu, saha dışında zaman zaman baskı hissettiğini de belirtti. Deprem sonrası kentte vatandaşlarla dayanışmanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Vargas, “İnsanlarla güçlü bir bağ hissediyorum, her gelişimde kendimi çok iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.