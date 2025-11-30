Aralık Ayında Sıcaklık Ortalaması Yükseliyor, Kar Sadece Yükseklerde Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Aralık ayında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genel olarak sıcaklıkların normallerin 1-2 derece üzerinde olacağı, ancak ay boyunca dalgalanmalar yaşanabileceği öngörülüyor.
Aralık'ın ikinci haftası sıcaklıklar yükseliyor.
Kar yağışı sadece yükseklerde görülebilecek.
Geçmiş yıllara göre daha ılık bir Aralık...
