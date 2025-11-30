Aralık Ayında Sıcaklık Ortalaması Yükseliyor, Kar Sadece Yükseklerde Olacak

Bölgesel olarak Aralık ayının ikinci haftasında Marmara'nın kuzeydoğusu ve Karadeniz kıyılarında yağışın normallerin altında, Akdeniz ve güney kesimlerde ise normallerin üzerinde olması bekleniyor. Ayın geri kalanında yağışların genel olarak mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu verilere göre Türkiye, Aralık ayında geçmiş yıllara kıyasla daha ılık bir kış başlangıcı yaşayacak.