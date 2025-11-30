onedio
article/comments
article/share
Aralık Ayında Sıcaklık Ortalaması Yükseliyor, Kar Sadece Yükseklerde Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2025 - 21:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Aralık ayında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genel olarak sıcaklıkların normallerin 1-2 derece üzerinde olacağı, ancak ay boyunca dalgalanmalar yaşanabileceği öngörülüyor.

Aralık'ın ikinci haftası sıcaklıklar yükseliyor.

Kasım sonundaki sıcak havanın ardından, Aralık ayının ilk haftasında sıcaklıkların kısa süreliğine mevsim normallerine düşmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde soğuk hava dalgasıyla kar yağışı geçişleri görülebilir.

İkinci haftadan itibaren sıcaklıkların tekrar artacağı, kuzeydoğuda normallerin 3-6 derece, diğer bölgelerde 1-3 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor. Ayın son haftasında ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege’de sıcaklıklar normaller civarında, diğer bölgelerde 1-3 derece üzerinde seyredecek.

Kar yağışı sadece yükseklerde görülebilecek.

Bölgesel olarak Aralık ayının ikinci haftasında Marmara'nın kuzeydoğusu ve Karadeniz kıyılarında yağışın normallerin altında, Akdeniz ve güney kesimlerde ise normallerin üzerinde olması bekleniyor. Ayın geri kalanında yağışların genel olarak mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu verilere göre Türkiye, Aralık ayında geçmiş yıllara kıyasla daha ılık bir kış başlangıcı yaşayacak.

Geçmiş yıllara göre daha ılık bir Aralık...

