onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Geçen Sene Zam Oranını Bilmişti! 2026 Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Rakam Verdi

Geçen Sene Zam Oranını Bilmişti! 2026 Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Rakam Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.12.2025 - 08:16

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2026'nın asgari ücret zammını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplanması bekleniyor. 3 ya da 4 toplantı yapılarak asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek. Belirlenen rakam ise 31 Aralık'ta açıklanacak. Vatandaşlar asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Ekol TV'de açıklamalarda bulunan ekonomist Hikmet Baydar, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Geçen sene asgari ücret zam oranını doğru tahmin eden Baydar, 2026 için ise 'Büyük olasılıkla gerçekleşecek' sözleriyle oran verdi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücret ne kadar olacak 2026?

Asgari ücret ne kadar olacak 2026?

Yeni yıla bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Yeni yıl ile birlikte maaşlar da değişecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında bir araya gelecek. Milyonlarca çalışanın cebine girecek olan maaş, Komisyon toplantısıyla belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 asgari ücret zammını 31 Aralık gününe kadar belirlemesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların başında bu geliyor. Uzmanların tahminleri ise asgari ücrete maksimum yüzde 26 zam yapılacağı yönünde.

2026 asgari ücret için canlı yayında rakam verdi.

2026 asgari ücret için canlı yayında rakam verdi.

Ekol TV yayınına katılan ekonomist Hikmet Baydar, asgari ücrete dair konuştu. 2025'te yapılan yüzde 30 zam oranını doğru tahmin eden Baydar, 2026 asgari ücret için de net oran verdi. Enflasyon beklentisinin yüzde 20’nin altında olmasının ‘oldukça zor’ olduğunu dile getiren Baydar, bu durumun asgari ücret pazarlığını zorlayabileceğini vurguladı. 

Asgari ücret zammı ne olacak?

Baydar, asgari ücret zam tahminini ise yüzde 20-25 aralığı olarak açıkladı. Ünlü ekonomist sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumda yüzde 20-25 ki ben özellikle izleyicilerimiz de hatırlayacaktır yüzde 25 olmalı diyordum, şu an piyasa beklentisi minimum 20, maksimum 25. Yani bana göre maksimum belki telafi eder bir miktar geçmişteki zararları ama 25'ten aşağı olmamalı. Örneğin, HSBC geçen sene yüzde 30 demişti. O da tutturmuştu bizimle beraber, bu sene yüzde 20 diyor. Dolayısıyla yüzde 20'nin üzerindeki bir oran yüzde 20-25 aralığında asgari ücrette büyük olasılıkla gerçekleşecek gibi görünüyor.”

Eğer yüzde 20 zam olursa asgari ücret 26 bin 524 TL olacak. Yüzde 25 zam oranında ise 27 bin 630 TL'ye çıkacak.

Hikmet Baydar'ın asgari ücret sözlerini buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın