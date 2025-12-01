Geçen Sene Zam Oranını Bilmişti! 2026 Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Rakam Verdi
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2026'nın asgari ücret zammını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplanması bekleniyor. 3 ya da 4 toplantı yapılarak asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek. Belirlenen rakam ise 31 Aralık'ta açıklanacak. Vatandaşlar asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Ekol TV'de açıklamalarda bulunan ekonomist Hikmet Baydar, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Geçen sene asgari ücret zam oranını doğru tahmin eden Baydar, 2026 için ise 'Büyük olasılıkla gerçekleşecek' sözleriyle oran verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret ne kadar olacak 2026?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 asgari ücret için canlı yayında rakam verdi.
Hikmet Baydar'ın asgari ücret sözlerini buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın