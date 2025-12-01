Geçen Sene Zam Oranını Bilmişti! 2026 Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Rakam Verdi

Ekol TV yayınına katılan ekonomist Hikmet Baydar, asgari ücrete dair konuştu. 2025'te yapılan yüzde 30 zam oranını doğru tahmin eden Baydar, 2026 asgari ücret için de net oran verdi. Enflasyon beklentisinin yüzde 20’nin altında olmasının ‘oldukça zor’ olduğunu dile getiren Baydar, bu durumun asgari ücret pazarlığını zorlayabileceğini vurguladı.

Asgari ücret zammı ne olacak?

Baydar, asgari ücret zam tahminini ise yüzde 20-25 aralığı olarak açıkladı. Ünlü ekonomist sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumda yüzde 20-25 ki ben özellikle izleyicilerimiz de hatırlayacaktır yüzde 25 olmalı diyordum, şu an piyasa beklentisi minimum 20, maksimum 25. Yani bana göre maksimum belki telafi eder bir miktar geçmişteki zararları ama 25'ten aşağı olmamalı. Örneğin, HSBC geçen sene yüzde 30 demişti. O da tutturmuştu bizimle beraber, bu sene yüzde 20 diyor. Dolayısıyla yüzde 20'nin üzerindeki bir oran yüzde 20-25 aralığında asgari ücrette büyük olasılıkla gerçekleşecek gibi görünüyor.”

Eğer yüzde 20 zam olursa asgari ücret 26 bin 524 TL olacak. Yüzde 25 zam oranında ise 27 bin 630 TL'ye çıkacak.