Türkiye’nin Sanayi Deviydi: 36 Yıllık Şirket İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.12.2025 - 08:43

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok şirket iflas bayrağını çekti. Sadece küçük işletmeler değil Türkiye'nin dev ve tarihi şirketleri de krize yenik düştü. O şirketlerden biri de Hitit Seramik oldu. Türkiye'nin sanayi devi olan Hitit Seramik, iflas etti. Geçen sene konkordato başvurusunda bulunan 36 yıllık şirketin talebi mahkeme tarafından reddedildi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre dev şirket, 1.5 milyar liralık borçla iflas etti.

Türkiye'nin 36 yıllık dev şirketi iflas etti.

1989 yılında kurulan Hitit Seramik, iflas etti. Geçen sene ciddi mali sıkıntıya giren şirket krizi aşamadı. İbrahim Hızal Holding AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile hissedar Sevgi Hızal, Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal adına 2024 yılının sonlarına doğru konkordato talebinde bulunuldu.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi başvuruyu değerlendirerek şirketlere 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Şirketler bu süre boyunca hacizlere karşı koruma altına alınırken beklenen iyileşme gerçekleşmedi.

Şirketin borcu 1.5 milyar lira olarak açıklandı.

Şirketin 2025 yılı için 92 milyon lira kârı öngörülüyordu. Ancak yılın ilk dört ayında 72 milyon TL zarar oluştu. Mahkeme Hitit Seramik’in iflasına karar verdi. Şirketin borcunun ise 1.5 milyar TL olduğu açıklandı.

