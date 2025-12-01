Türkiye’nin Sanayi Deviydi: 36 Yıllık Şirket İflas Etti

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok şirket iflas bayrağını çekti. Sadece küçük işletmeler değil Türkiye'nin dev ve tarihi şirketleri de krize yenik düştü. O şirketlerden biri de Hitit Seramik oldu. Türkiye'nin sanayi devi olan Hitit Seramik, iflas etti. Geçen sene konkordato başvurusunda bulunan 36 yıllık şirketin talebi mahkeme tarafından reddedildi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre dev şirket, 1.5 milyar liralık borçla iflas etti.