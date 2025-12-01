Türkiye’nin Sanayi Deviydi: 36 Yıllık Şirket İflas Etti
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok şirket iflas bayrağını çekti. Sadece küçük işletmeler değil Türkiye'nin dev ve tarihi şirketleri de krize yenik düştü. O şirketlerden biri de Hitit Seramik oldu. Türkiye'nin sanayi devi olan Hitit Seramik, iflas etti. Geçen sene konkordato başvurusunda bulunan 36 yıllık şirketin talebi mahkeme tarafından reddedildi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre dev şirket, 1.5 milyar liralık borçla iflas etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin 36 yıllık dev şirketi iflas etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirketin borcu 1.5 milyar lira olarak açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın