Eski Milli Takım Futbolcusu Yusuf Atay 'DEAŞ Üyeliği'nden Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.12.2025 - 09:27

Bir dönem alt yaş milli takımlarında da forma giyen futbolcu Yusuf Atay (40), 'DEAŞ üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı. Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Bazı sosyal medya paylaşımları ve cep telefonunda bulunan bazı silah görselleri nedeniyle tutuklanan Atay’ın avukatı, müvekkilinin DEAŞ ile bir bağının bulunmadığını savundu.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/eski-mil...
Bir dönem milli takım formasını da giyen Yusuf Atay geçen 27 Ekim’de gözaltına alındı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Atay, 3 gün süren emniyet ve savcılık sorgu süreci sonrası 30 Ekim'de tutuklandı. Atay hakkında yürütülen soruşturma ise kısa sürede tamamlanırken, 4 Kasım tarihli iddianamede Yusuf Atay terör örgütü DEAŞ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye' olmakla suçlandı.

İddianamenin temel dayanağı Atay’ın X paylaşımları ile kendi rızası ile şifresini verdiği cep telefonundaki bazı silah görselleri ve videolar oldu.

Müvekkilinin herhangi bir örgüte üye olmadığını herhangi bir hiyerarşik ilişkinin de tespit edilmediğine vurgu yapan Atay’ın avukatı ise şunları söyledi: 'İddia makamı bir yanılgı içerisindedir. İlk yanılgı noktası Yusuf'un bu yaşadığı dönemin, dünyada yaşanan bir soykırım döneminde olduğunun görülmemesidir. Dünya, İsrail'in Filistin'e, Filistinli sivillere kadın ve çocuklar yönelik soykırımı sadece izlemiştir. İnsanlar bu mezalime karşı insan olma, müslüman olma kimliği ile tepkiler göstermek istemişlerdir.”

Yusuf Atay için 'Müvekkil milli bir futbolcu, ülkemizi bir çok ulusal ve uluslararası futbol müsabakalarında temsil etmiş' denilen savunma dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

'Dosyadaki 16 Ekim 2025 tarihli araştırma tutanağında adı geçen şahsın 1. derece akraba eş anne baba çocuk ve kardeşlerin terör arşiv kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir. Yedi göbekte böyle bir dosya yoktur. Üçüncü yanılgı noktası, kendi telefonunu şifrelerini verdiği telefondan çıkan paylaşımların terör örgütü üyesi olarak gösterilme çabasıdır.'

Alt yaş milli takımlarından oynayan Yusuf Atay'ın milli takım kariyeri:

