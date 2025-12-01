Eski Milli Takım Futbolcusu Yusuf Atay 'DEAŞ Üyeliği'nden Tutuklandı
Bir dönem alt yaş milli takımlarında da forma giyen futbolcu Yusuf Atay (40), 'DEAŞ üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı. Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Bazı sosyal medya paylaşımları ve cep telefonunda bulunan bazı silah görselleri nedeniyle tutuklanan Atay’ın avukatı, müvekkilinin DEAŞ ile bir bağının bulunmadığını savundu.
Bir dönem milli takım formasını da giyen Yusuf Atay geçen 27 Ekim’de gözaltına alındı.
Alt yaş milli takımlarından oynayan Yusuf Atay'ın milli takım kariyeri:
