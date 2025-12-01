onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ne Altın Ne Euro! İslam Memiş 2026’nın Şampiyonu Olacak Yatırım Aracını Açıkladı

Ne Altın Ne Euro! İslam Memiş 2026’nın Şampiyonu Olacak Yatırım Aracını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.12.2025 - 13:56

2025'in son ayına giriş yaptık. Yeni yıl için geri sayım başlarken 2025 yılı tarihi rekorlara şahitlik etti. Altın bu senenin de şampiyonu olurken gümüş görülmemiş rekorlara imza attı. Peki 2026'da altın ne olacak? 2026'da hangi yatırım aracı kazandıracak? Finans Analisti İslam Memiş, 2026'nın şampiyonu olacak yatırım aracını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güvenli liman, 2025 yılında da en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Güvenli liman, 2025 yılında da en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Yatırımcısına her daim kazandıran altın, Ocak 2025’ten bu yana yatırımcısına yüzde 97.64 oranında kazandırdı. Geçen aylarda gram altın 6 bin TL’ye; çeyrek altın ise 10 bin TL’ye dayanmıştı. 2025 yılında rekorlarını tazeleyen, tarihi seviyelere ulaşan altının yeni yılda da yatırımcısına kazandıracağı tahmin ediliyor. 

2025’in beklenmedik yıldızı ise gümüş oldu. 2024 yılında yükseliş trendine başlayan gümüş, 2025 Nisan ayında 36 dolara ulaştı. 1 Aralık 2025 tarihinde ise ons gümüş 57.9 doları görerek tarihi zirvesini yineledi.

Uzmanlar 2026 yılı için yatırımcıya  'Sepetinizde gümüş bulundurun' çağrısında bulunuyor.

İslam Memiş 2026’nın şampiyonu olacak yatırım aracını açıkladı.

İslam Memiş 2026’nın şampiyonu olacak yatırım aracını açıkladı.

2026 yılına dair değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, 2025 yılını ‘manipülasyon yılı’ olarak tanımladı. İslam Memiş’e göre bu yılın şampiyonu ise ‘gümüş’. 

2026’nın şampiyonu olacak yatırım aracının gümüş olacağını belirten İslam Memiş, şunları söyledi:

'11 ayın şampiyonu gümüş, altını tahtından etti. Altından fazla kazandırdı ve bu yılın şampiyonu olarak zaten gümüşü bekliyorduk.Gümüşteki yükselişin temel nedeni altın-gümüş rasyosundaki gerilemedir. Rasyo 77 seviyesine gerileyince gümüş, altına kıyasla yatırımcısına daha fazla kazandırdı. Net bir şekilde söylüyorum; 2025'in şampiyonu gümüştü, 2026'nın şampiyonu da yine gümüş olacak. 2026 yılında rasyonun 67 seviyelerine kadar çekilmesini bekliyorum, bu durum gümüş fiyatlarını daha da yukarı taşıyacaktır.'

Gümüş 2026'da ne kadar olacak?

İslam Memiş, 2026 yılı için gümüşün gram fiyatında üç haneli rakam beklediğini vurgulayarak, 'Gramda 120 TL, ons tarafında ise 75 dolar beklentimiz devam ediyor' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın