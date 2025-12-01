Ne Altın Ne Euro! İslam Memiş 2026’nın Şampiyonu Olacak Yatırım Aracını Açıkladı
2025'in son ayına giriş yaptık. Yeni yıl için geri sayım başlarken 2025 yılı tarihi rekorlara şahitlik etti. Altın bu senenin de şampiyonu olurken gümüş görülmemiş rekorlara imza attı. Peki 2026'da altın ne olacak? 2026'da hangi yatırım aracı kazandıracak? Finans Analisti İslam Memiş, 2026'nın şampiyonu olacak yatırım aracını açıkladı.
Güvenli liman, 2025 yılında da en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
İslam Memiş 2026’nın şampiyonu olacak yatırım aracını açıkladı.
