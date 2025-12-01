Ne Altın Ne Euro! İslam Memiş 2026’nın Şampiyonu Olacak Yatırım Aracını Açıkladı

Yatırımcısına her daim kazandıran altın, Ocak 2025’ten bu yana yatırımcısına yüzde 97.64 oranında kazandırdı. Geçen aylarda gram altın 6 bin TL’ye; çeyrek altın ise 10 bin TL’ye dayanmıştı. 2025 yılında rekorlarını tazeleyen, tarihi seviyelere ulaşan altının yeni yılda da yatırımcısına kazandıracağı tahmin ediliyor.

2025’in beklenmedik yıldızı ise gümüş oldu. 2024 yılında yükseliş trendine başlayan gümüş, 2025 Nisan ayında 36 dolara ulaştı. 1 Aralık 2025 tarihinde ise ons gümüş 57.9 doları görerek tarihi zirvesini yineledi.

Uzmanlar 2026 yılı için yatırımcıya 'Sepetinizde gümüş bulundurun' çağrısında bulunuyor.