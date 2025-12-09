Sevgili Akrep, bugün cüzdanın ve kalbin arasında bir savaş yaşanabilir. Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, kişisel mali durumunla ilgili bir bomba haberin, iş hayatındaki partnerini tamamen beklenmedik bir şekilde etkilemesine neden olabilir. Alacağın karar, sadece seni etkilemiyorsa dikkatli olmalısın. Belki de ortağına kişisel hedeflere yöneldiğini ve her zaman birlikte yürümeyi istemediğini hissettirmemelisin!

Tam da bu noktada, bugün finansal bağımsızlık kazanma arzun tavan yapabilir. Risk almayı sevdiğini biliyoruz ama bu ani ve tahmin edilemez enerji altında, aceleci kararlardan kaçınmalısın. Kendi değerini belirleme konusunda radikal bir adım atabilir, ortaklıkta güçlü olan taraf olmak isteyebilir ya da üstlerinle zam görüşmesi yapabilirsin. Belli ki Uranüs, hedefinden saptırıyor seni. Özellikle ortaklık süreçlerini etkileyecek adımları atmadan önce bir kez daha düşün bugün.

Gelelim aşka! Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, ilişkide iletişim özgürlüğü ve bağımsızlık bombasını patlatıyor... Partnerin, senden daha fazla kişisel alan talep edebilir veya ilişkinin kurallarını beklenmedik bir şekilde değiştirmek isteyebilir. Bu gerginlik, ilişkini ya kökten dönüştürecek bir dürüstlük patlamasına ya da ani bir ayrılığa sürükleyebilir. Duygusal tepkilerini kontrol altında tutarak, bu ani değişime uyum sağlamaya çalışmalısın. Ya da belki de artık bittiğini kabul ederek kendini özgürleştirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…