Sevgili Akrep, bugün bizim sana bir sorumuz var! Pazar günün nasıl geçiyor? Eğer günün biraz ağırsa, endişelenme çünkü Merkür'ün Satürn ile üçgen açısı, bu ağırlığı üretken bir iç disipline dönüştürüyor. Bu etki altında, dingin duygulardan beslendiğin bir yaratıcılık ve üretkenlik enerjisi seni sarıyor. Her an daha fazlasını yapabileceğini hissedebilir, dokunduğun her işi ise güzelleştirebilirsin bugün!

Tam da bu noktada özellikle yaratıcılık gerektiren işlerde ağırlığını koyabilir, 'Artık böyle yapıyorum” diyerek yeni bir yol belirleyebilirsin. Satürn, kararlılığına güç verirken, Merkür de düşüncelerini berraklaştırıyor. Yani bugün, iş hayatında belki de uzun zamandır beklediğin bir enerji ile hareket edebilirsin. Oyunun kurallarını yeniden yazdığını hissediyoruz, herkesin buna uyum sağlamak zorunda kalacağı ise aşikar! Hadi göster gücünü!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, bugünün atmosferi oldukça yoğun ve çekici. Merkür ile Satürn seni yalnızlığa davet ediyor... Issızlık, biraz huzur ve dinginlik isteyebilirsin. Üstelik tüm çekimine ve karizmana rağmen yalnızlığı tercih edebilirsin bugün! Sessizce köşene çekildiğinde ise partnerinden uzaklaştığını fark edebilirsin. Galiba bu sevgi sana yetmiyor, ne dersin? Eğer içinde böyle bir his varsa, ayrılık seni asla korkutmasın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…