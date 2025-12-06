Sevgili Akrep, bu Pazar günü eğer biraz ağır geçiyorsa, sana bir haberimiz var. Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açı, bu ağırlığı bir fırsata dönüştürüyor. Bu etkileşim, sana bir iç disiplin ve üretkenlik enerjisi veriyor. Bu enerji altında, belki de daha önce hiç hissetmediğin bir yaratıcılık ve üretkenlik enerjisi seni sarıyor. Her an daha fazlasını yaparak dokunduğun her şeyi güzelleştirebilirsin.

Yaratıcılık gerektiren işlerde, belki de uzun zamandır beklediğin bir fırsatı yakalayabilirsin. 'Artık böyle yapıyorum” diyerek yeni bir yol belirleyebilirsin. Satürn, kararlılığına güç verirken, Merkür de düşüncelerini berraklaştırıyor. Yani bugün, iş hayatında belki de uzun zamandır beklediğin bir enerji ile hareket edebilirsin. Hatta bu enerji ile oyunun kurallarını yeniden yazabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…