Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Plüton ile romantik bir buluşmasına tanıklık edeceğiz. Bu buluşma, seni sanki bir satranç şampiyonu gibi hissettirebilir, her hamlenin önemli olduğu bir oyunda, stratejik düşünme ve planlama yeteneklerin ön plana çıkabilir. Belki de bir projede çığır açacak, oyunun kurallarını tamamen değiştirecek bir hamle yapma zamanı gelmiştir.

Ayrıca, bugün bir dedektif gibi, gizli kalmış detayları birer birer ortaya çıkarabilirsin. Bu, belki de uzun zamandır kafanı kurcalayan bir konunun sonunda aydınlanacağı anlamına gelebilir. Fakat bir yandan da ailevi konular ve iş düzenin birbirine karışabilir. Ortak bir miras, iş ya da mülk konusunda yaşanan anlaşmazlık, iş hayatına yansıyabilir. Bu konuda dikkatli olmalı, otorite olmak isterken kalp kırmamalısın. Belki de stratejik adımlarına denge eklemeli ve düzeni sağlamak için hassas bir şekilde ilerlemelisin. Kimse kırılmadan bu konuyu kolayca çözebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…