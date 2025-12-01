Sevgili Akrep, bugün seninle biraz aşk hayatından bahsetmek istiyoruz. Gökyüzünde, aşk ve tutku gezegeni Venüs ile Plüton'un buluşması yaşanıyor. Bu buluşma, seni belki de bir süredir üzerinde durmadığın, çözülmemiş bir duygusal meseleyle yüzleştirebilir.

Belki de birine karşı hislerin, dışarıdan göründüğünden çok daha derin ve güçlüdür. Belki de geçmişte kapanmayan bir defter, bugün yeniden açılır ve seni eski anılara götürür... Bu durum, duygusal bir yolculuğa çıkmanı gerektirebilir ve belki de bu yolculuk seni biraz yorar, biraz sarsar. Ancak, unutma ki, bu yolculuk sonunda seni bekleyen ödül, daha sağlıklı ve dengeli bir ilişki olabilir. Şimdi, belki de bir süredir aradığın o güvenli limanı bulma zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…