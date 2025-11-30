Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında biraz karmaşa yaşayabilirsin. Ne istediğini tam olarak bilmediğin bir gün olacak gibi görünüyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle duygusal bir roller coastera binebilirsin. Bir an ona karşı yoğun bir arzu hissederken, bir sonraki an uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsin. Kendini yalnızlaştırdığını hissedebilir, belki de bu süreçte ilişkine zarar vermemek için bir adım geri çekilip sessizleşmeyi tercih edebilirsin.

Öte yandan bekar bir Akrep isen, aklın herkesle olabilir. Ancak dikkatli ol, anlık enerjiler ve dürtülerle kendini kaptırıp heyecana kapılabilirsin. Bu durum seni gereksiz yere yorabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…