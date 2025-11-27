Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Merkür, sonunda geri gidişine bir son verip durağan konuma geçiyor ve bu durum, iş hayatında bazı gizli kalmış gerçeklerin yüzeye çıkmasına neden olacak bir sürecin kapılarını aralıyor. Bu süreçte, belki de sana her zamankinden biraz daha farklı gelen birtakım arkadaşının ya da iş ortağının davranışlarına tanık olabilirsin. Hatta bu durum, seni belki de biraz şüpheye düşürebilir. Ancak burada önemli olan nokta, şüphelerini görmezden gelmemen.

Bu süreçte, projelerini toparlamak adına tek başına çalışmanın daha verimli olabileceğini fark edeceksin. Senin hızına ayak uyduramayan ya da hedeflerine ulaşma konusunda seninle aynı çizgide olmayan kişilerle zaman kaybetmemek, bu süreçte en büyük avantajın olacak. Eğer birilerinin seni yavaşlattığını hissediyorsan, aranıza biraz mesafe koymak sadece hızlanmanı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda güçlenmeni de sağlayacak. Ancak bu süreçte dikkat etmen gereken bir nokta daha var: finansal ortaklıklar. Şüphelerinde haklı olabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…