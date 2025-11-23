Sevgili Akrep, bugün seninle iş hayatındaki dönüşüm enerjilerini, kariyerindeki yenilikleri ve değişimleri konuşacağız. Bugün, adeta bir Marvel süper kahramanı gibi, her türlü zorlukla baş edebilecek bir güçle dolup taşacaksın. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, seni zorlukların ne olduğunu, onlarla nasıl başa çıkılacağını yeniden düşünmeye ve anlamaya yönlendiriyor.

İşler zorlaştığında bile, sanki sihirli bir değnek dokunmuşçasına, elini attığın her konuda görünmez bir destek hissediyorsun. Bu destek, kriz yönetimi, stratejik planlama veya gizli bilgilerin açığa çıktığı konularda, bugün senin için bir avantaj günü olabilir. Haftanın ortasına doğru hızlanacak olan işlerin temelini bugün atabilirsin.

İşte tam da bu noktada, uzun zamandır seni rahatsız eden ve kısıtlayan bir durumu çözmek için kararlılıkla harekete geçebilirsin. Yöneticilerin veya iş arkadaşlarının senden beklentileri de artabilir bugün. Tabii sen de beklentileri fazlası ile karşılayabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…