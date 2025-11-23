onedio
24 Kasım Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
24 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Kasım Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak. Çevrendeki her türlü uyaranı daha yoğun bir şekilde hissetmeye başlayabilirsin. Bu durum, bedeninde hafif bir titreşim hissi ya da duyusal bir yoğunluk oluşturabilir. Sanki tüm duyuların birdenbire uyanmış gibi hissedebilirsin. Bu durum karşısında panik yapma, aksine gün içinde kendine kısa molalar vererek, enerjini yeniden merkezlemeye çalış. Bu molalar sırasında en sevdiğin müziği dinle, bir kitap oku veya sadece sessizliği dinle.

Akşam saatlerinde ise hoş bir koku, ambiyans veya estetik bir detay, bedenindeki gerginliği adeta bir sihirli dokunuşla çözebilir. Belki bir mum yakabilir, sevdiğin bir parfümü sıkabilir veya en sevdiğin çiçeği evine getirebilirsin. Bu tür küçük detaylar, bedenindeki gerginliği gözle görünmez bir şekilde çözerken, aynı zamanda ruhunu da huzurla dolduracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
