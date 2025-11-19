onedio
20 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Kasım Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün biraz yoğunluk hissi yaşayabilirsin. Peki, bu ne anlama geliyor? Bedeninde oluşan bu yoğun his, aslında seni daha da keskinleştiriyor. Bu yoğunluk hissi, enerjini yükseltiyor ve seni daha da güçlendiriyor. Ancak her şeyin fazlası zarar, değil mi? Bu yoğunluk hissi de bir noktadan sonra fazla gerginliğe sebep olabilir. 

İşte tam da bu noktada, bu gerginliğin akıp gitmesine izin vermen gerekiyor. Bırak, tüm stres ve gerginliklerin akıp gitsin. Akşam saatleri ise, senin için çok daha farklı olabilir. Zihinsel berraklık açısından, bu saatler senin için oldukça destekleyici olacak. Belki de gün içinde karar veremediğin konular hakkında düşünmek için en uygun zaman dilimi olacak. En önemli karar ise sağlığını ilgilendirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
