Sevgili Akrep, bugün biraz yoğunluk hissi yaşayabilirsin. Peki, bu ne anlama geliyor? Bedeninde oluşan bu yoğun his, aslında seni daha da keskinleştiriyor. Bu yoğunluk hissi, enerjini yükseltiyor ve seni daha da güçlendiriyor. Ancak her şeyin fazlası zarar, değil mi? Bu yoğunluk hissi de bir noktadan sonra fazla gerginliğe sebep olabilir.

İşte tam da bu noktada, bu gerginliğin akıp gitmesine izin vermen gerekiyor. Bırak, tüm stres ve gerginliklerin akıp gitsin. Akşam saatleri ise, senin için çok daha farklı olabilir. Zihinsel berraklık açısından, bu saatler senin için oldukça destekleyici olacak. Belki de gün içinde karar veremediğin konular hakkında düşünmek için en uygun zaman dilimi olacak. En önemli karar ise sağlığını ilgilendirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…